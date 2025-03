As escolhas da escritora Sara Lovatti em seu "Cardápio"

Com epígrafe (“bueno / estoy muerta / y quiero divertirme”) colhida à escritora argentina Susana Thénon, o mais recente livro de Sara Lovatti, "Cardápio", publicado em 2025 pela Editora Cousa, inscreve-se na literatura contemporânea produzida por mulheres no Brasil e, particularmente, no Espírito Santo. Insere-se em algumas linhagens que têm problematizado – pela via da narrativa curta que tende a sobrepor instâncias como autor, narrador e personagem – questões atuais, em diálogo com a tradição literária.

Entre as questões contempladas na estrutura tripartida e matemática da obra (nove crônicas, seis contos, três cartas) estão o deslocamento espacial que redunda em deslocamento sociocultural; o provincianismo; a fragilidade das relações humanas e dos afetos; a metalinguagem; a memória em correlação com a história e a ficção; a influência de outras linguagens artísticas; as perdas humanas; a transformação da subjetividade atravessada pelo Outro; o cotidiano urbano; o desencontro de expectativas; a relação com novas tecnologias; e o absurdo, que se revela na observação atenta do prosaico.