Aglomerados nas cidades, pombos e humanos buscam a sobrevivência

Espetáculo de dança "Revoada" Crédito: Brunela Negreiros/Divulgação

*Fernando Marques

Vem de longa data a convivência entre humanos e pombos. Há indícios de que neandertais já se alimentavam dos bichinhos. Persas e gregos, entre outros povos antigos, usavam pombos-correios. Na bíblia, a ave também aparece – é ela quem leva o ramo de oliveira a Noé, anunciando terra firme depois do dilúvio; é na forma dela que o Espírito Santo desce a Jesus na ocasião de seu batismo. Na iconografia cristã, ela surge em situações diversas, como na anunciação a Maria.

Provavelmente, ao pensar nos pombos em situações tão sublimes e etéreas, ninguém se lembra dele como a praga urbana que se tornou. A associação à paz, à pureza, ao espírito divino parece incompatível, à primeira vista, com a capacidade de causar cegueiras, infecções cerebrais, pulmonares, intestinais e mesmo a morte. Embora talvez não seja de todo descabido que a praga transmissora de males simbolize o Espírito Santo se pensarmos no Deus vingativo e cruel do Antigo Testamento. Ou nos religiosos que, hoje, pregam nas praças demonizando crenças diferentes das suas e queimam terreiros de religiões de matrizes africanas. Ou nos que extorquem fiéis. Ou, ainda, naqueles que agora ocupam cargos importantes no governo federal.

Os animaizinhos também já sofreram por serem ligados a motivos tão nobres. Não deve ser bom ficar preso para, em seguida, ser solto só para que as revoadas enfeitem posses de autoridades, visitas papais, desfiles militares e por aí vai. Consta que Francisco Franco, ditador espanhol, causava forte impressão ao aparecer em desfiles cívicos rodeados de pombos que, estando soltos, não voavam. Não se imaginava, entretanto, que lhe haviam cortado os tendões das asas, impedindo sua fuga.

Espetáculo de dança "Revoada" Crédito: Brunela Negreiros/Divulgação

Digressões à parte, a convivência entre eles e nós vem de longa data e hoje coabitamos as grandes cidades. Foi a relação entre humanos e pombos nos centros urbanos que serviu de mote para a criação de “Revoada”, espetáculo de dança-teatro que reúne o Grupo Z de Teatro e a Repertório Artes Cênicas e Cia, grupos que formam a Má Companhia – sede que dividem no Centro de Vitória. O trabalho cria um paralelo entre o universo dos pombos e dos cidadãos, questionando a nossa condição de vida e sobrevida nos centros em que nos aglomeramos.

Os pombos tornaram-se uma praga urbana porque, entre outros motivos, têm grande flexibilidade alimentar e quase não encontram, no meio urbano, predadores. Sendo assim, reproduzem-se à vontade e crescem desordenadamente. Mais ou menos como os seres humanos. Basta pensar que levamos cerca de 400.000 anos para chegar à marca de um bilhão de indivíduos, no século XIX e, de lá para cá, neste período curtíssimo, saltamos para 7,7 bilhões, segundo estimativas. De acordo com as projeções, o crescimento seguirá alarmante. Considerando-se o consumo de recursos naturais, uma verdadeira praga para o planeta.

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Mas há um agravante: os recursos não são distribuídos de forma igualitária entre os muitos humanos no mundo. Pelo contrário, há os muito poucos que têm demais, há os demasiadamente muitos que têm quase nada. Há os que estão entre os extremos. E vamos – humanos e pombos – aglomerando-nos nas cidades, espremendo-nos, tropeçando uns nos outros. Dependendo da condição de cada um, pisa-se no outro ou tenta-se escapar da pisada alheia – a possibilidade de sucesso corresponde proporcionalmente à situação socioeconômica de quem tenta sobreviver.

Não sei quanto aos pombos, que a ciência tem demonstrado serem muito inteligentes. Quanto a nós humanos, não há como ter dúvidas. Ou começamos a efetivamente resolver algumas questões da nossa história ou talvez não tenhamos mais história nenhuma. Rever como usamos os recursos do planeta e como os distribuímos entre nós. Como nos relacionamos uns com os outros. Buscar formas mais igualitárias de convivência. Isso passa, necessariamente, por refutar desigualdades em todos os níveis. Não aceitar a bestialização. Recusar qualquer autoritarismo. Resistir a quem oprima qualquer um – seja no centro da cidade, seja no centro do país. Colocar-se junto ao outro, reconhecendo-se nele – e é isso, em alguma medida, que procuram o Z e a Repertório ao unirem-se em “Revoada”.