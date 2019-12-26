Pazolini: a pedra no sapato de Casagrande na Assembleia em 2019

Pazolini tem sido a maior pedra no sapato de Renato Casagrande na Assembleia Crédito: Amarildo

Pelo conjunto da obra construída em seu ano inaugural na Assembleia (e na atividade política), Pazolini entra em 2020 como a verdadeira pedra no sapato do governador. E, em pleno ano eleitoral, o delegado – visto como pré-candidato a prefeito de Vitória – pode dar ainda mais trabalho ao Palácio Anchieta. Afinal, marcando posição na oposição, ainda que não declaradamente, o deputado tem conseguido se destacar naquele microcosmo de 30 parlamentares.

Exemplos da postura antigovernista incorporada por Pazolini não faltam se fizermos uma “retrospectiva 2019” das votações mais importantes na Assembleia. E nem é preciso ir longe no tempo. Vamos começar por aquelas que marcaram os últimos três dias de trabalhos parlamentares na Casa.

No dia 16 de dezembro, o deputado conseguiu uma “façanha”: foi o único parlamentar a votar contra o Plano Plurianual (PPA) do governo Casagrande. O único. Não foi acompanhado nem por outros deputados que também têm votado regularmente contra as matérias do governo, como Capitão Assumção (PSL), Torino Marques (PSL), Vandinho Leite (PSDB) e Carlos Von (Avante). Na verdade, o PPA foi aprovado com 28 votos “sim”, ou seja, com o apoio de todos os deputados estaduais, exceto Pazolini, uma vez que Erick Musso (Republicanos) se absteve, valendo-se de sua prerrogativa de presidente da Mesa Diretora. Antes da votação do projeto, Pazolini chegou a apresentar um destaque para que o plenário votasse as emendas de sua autoria rejeitadas na Comissão de Finanças, mas teve o pedido negado pelo plenário.

No mesmo dia, a Assembleia também votou o projeto de lei orçamentária anual de Casagrande para 2020. O orçamento foi aprovado em votação simbólica , mas contra o voto de Pazolini. Dessa vez, seu “não” foi acompanhado por outros três deputados: Carlos Von, Vandinho e Sergio Majeski (PSB). À coluna, Pazolini confirmou que votou contra tanto o PPA quanto o orçamento porque teve rejeitadas emendas que previam, em suma, mais investimentos em políticas públicas de combate à violência contra crianças, adolescentes e mulheres.

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Para que o projeto pudesse ser votado naquele mesmo dia, o líder do governo, Eustáquio de Freitas (PSB), pediu à Mesa regime de urgência, lido no expediente da sessão ordinária daquela tarde. O pedido de urgência foi aprovado durante a discussão do expediente, mas Pazolini manifestou-se contra o requerimento. Na sequência, o deputado Euclério Sampaio (sem partido), da situação, pediu ao presidente da Mesa o encerramento da sessão ordinária para a realização de uma extraordinária às 15h10. O pedido de Euclério foi aprovado pelo plenário, mas, novamente, contra o voto de Pazolini.

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Em seguida, durante a discussão do projeto propriamente dito, Pazolini envolveu-se em uma discussão áspera com Freitas – a exemplo das muitas que já protagonizara, ao longo do ano, com o então líder do governo, Enivaldo dos Anjos (PSD) . Tudo porque o governo realmente cometeu um vacilo inacreditável, a base governista comeu mosca e, aparentemente, só Pazolini percebeu que a redação do projeto continha um erro crasso: o projeto, em determinado artigo, fazia referência a “agentes federais”, categoria que, logicamente, não está vinculada ao governo estadual nem, por conseguinte, ao regime estadual de Previdência.

A referência correta seria aos “agentes penitenciários”. Ficou parecendo que o governo Casagrande não fez nada além de um “copia e cola” do projeto aprovado no Congresso para as carreiras federais e que mandou o próprio projeto para a Assembleia sem nem sequer o revisar. Como o delegado expôs com estardalhaço, da tribuna, os deputados da base do governo, incluído aí o seu líder, nem haviam lido direito o projeto que estavam votando. E foi isso, basicamente, o que Pazolini esfregou na cara deles. O clima esquentou.

A base, então, ficou em polvorosa, tentando compreender o que tinha havido. Só após alguns minutos de “barata-voa”, Euclério, como relator da matéria na comissão conjunta de Justiça, Cidadania e Finanças, assumiu a culpa integral pelo erro e propôs uma emenda, aprovada, trocando o termo “agentes federais” por “agentes penitenciários". Mas aí já era tarde. O estrago já estava feito. E Pazolini sapateou em cima. Como aliás deve continuar fazendo a partir de fevereiro, com o retorno dos trabalhos legislativos.