Vivo: responsabilidade de manter conexões em tempos de isolamento

A Vivo tem trabalhado para aproximar as pessoas e manter as conexões, sejam elas pessoais, sejam profissionais Crédito: shutterstock

No ano em que todo mundo precisou se distanciar fisicamente, a Vivo tem trabalhado para aproximar as pessoas e manter as conexões, sejam elas pessoais, sejam profissionais. Em um período com alta demanda por serviços digitais, a Vivo foi a empresa mais lembrada pelos capixabas no segmento operadora de telefonia e conquista, mais uma vez, o prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta.

Para a gerente regional da Vivo no Espírito Santo, Érica de Nápoles, essa conquista se deve à experiência que a marca proporciona aos clientes, com ofertas de variados serviços e constantes inovações.

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"Esse reconhecimento nos mostra que estamos no caminho certo. Nossos esforços para oferecer o melhor serviço de internet móvel, a maior cobertura em fibra ótica no país, e em nos consolidar como um hub de serviços digitais - construindo uma plataforma com experiências únicas para todos os públicos - estão sendo percebidos pelos consumidores e conquistando um espaço cada vez maior no Espírito Santo" Érica de Nápoles - gerente regional da Vivo no ES

Nas últimas duas décadas, a Vivo investiu R$ 400 bilhões para criar a rede que atende todas as cidades brasileiras. Atualmente, a infraestrutura de fibra está presente em 216 cidades, com 2,8 milhões de acessos. A marca é líder no segmento móvel e abrange 33% do mercado brasileiro. No Espírito Santo, a Vivo se mantém na liderança, com quase 3 milhões de clientes.

DIGITALIZAR PARA APROXIMAR

O isolamento social ocasionou um grande aumento da demanda pelos serviços de telefone e internet, que se tornaram a principal forma de comunicação interpessoal.

Érica de Nápoles, gerente regional da Vivo no ES: empresa trabalha de forma incansável para garantir o "funcionamento remoto do país" Crédito: Divulgação/Vivo

Conforme observa a gerente regional, a empresa trabalhou de forma incansável para garantir o 'funcionamento remoto do país'. Isso porque tudo está conectado pela rede das operadoras (serviços de saúde, delivery, entretenimento, educação, informação, segurança), e, mais do que nunca, estamos usando a tecnologia para aproximar as pessoas e as empresas de tudo o que é importante para elas. Nós trabalhamos para que todos os clientes possam ter tranquilidade para trabalhar em casa, ter informação segura e confiável e ter entretenimento disponível. Trabalhamos também para comunicar isso de forma clara e transparente aos nossos clientes."