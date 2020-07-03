Sicoob fortalece parcerias para ajudar associados no período de crise

Alair Giuriato, diretor-executivo do Sicoob Leste Capixaba: agir conforme a necessidade dos associados Crédito: Divulgação

Em meio ao cenário da pandemia do coronavírus, medidas de apoio financeiro podem fazer toda a diferença, uma vez que a maioria das pessoas e empresas teve que alterar bruscamente o planejamento para o ano de 2020. E foi pensando assim que o Sicoob ES definiu novas estratégias para auxiliar os seus associados.

O Sicoob ES mantém a sua atuação com foco na parceria com quem busca soluções financeiras, produtos e serviços com custos competitivos e de fácil acesso, agora mais do que antes.

A instituição financeira cooperativa divulgou, em março, um pacote de R$ 3 bilhões em ações para renegociação e prorrogação de dívidas, como forma de minimizar os impactos nos negócios e no orçamento das pessoas e empresas atendidas.

CRÉDITO

No Estado, o Sicoob é a instituição que mais está realizando concessões de crédito neste período de crise, segundo pesquisa da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). O diretor-executivo do Sicoob Leste Capixaba, Alair Giuriato, ressalta o compromisso de agir de acordo com a necessidade dos associados.

"A cooperativa é a união de pessoas com um objetivo em comum. Agora, nossa meta é a de reestabelecer o crescimento para que todos venham a se reerguer juntos" Alair Giuriato - Diretor-executivo do Sicoob Leste Capixaba

Giuriato ainda destaca que, por meio desse trabalho com foco no desenvolvimento em conjunto, toda a sociedade é impactada com o estímulo da economia e do impulso dos empreendimentos. Segundo o diretor, as pequenas empresas são as mais afetadas e que mais precisam de auxílio.

Entre as medidas disponibilizadas pela instituição, também está a liberação de verba para o financiamento de salários, que pode ser solicitada pelas empresas que realizam o pagamento de seus funcionários pelo Sicoob ES. Além de recursos próprios, as cooperativas operam a linha do Programa Emergencial de Suporte a Empregos do BNDES (Pese).

Para facilitar o acesso às soluções financeiras e medidas emergenciais, a instituição financeira cooperativa aperfeiçoou o atendimento pelos canais digitais. Todas as medidas podem ser acessadas e contratadas pelo site sicoobes.com.br.

APLICATIVOS

Ainda é possível contratar o crédito automático com juros menores, por meio do aplicativo e pelo internet banking. O app Sicoob é o mais bem avaliado entre todas as aplicações de instituições financeiras e disponibiliza mais de 140 funcionalidades, incluindo pagamentos, transferências, consultas de saldos e extratos, e recarga de celular.

Outra novidade é o atendimento pelo WhatsApp (61) 4000-1111, que simplifica o acesso às soluções necessárias com um atendimento personalizado e dinâmico.

Michelle Calmon Manzoli, diretora-operacional do Sicoob Leste Capixaba, lembra que as duas agências da instituição em Colatina estão operando com o atendimento presencial em horário especial, e seguindo com rigor todas as indicações das autoridades de saúde.