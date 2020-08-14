Selo da colaboração ajuda a fixar cooperativas na mente do consumidor

Cafeicultura encontra suporte no cooperativismo para impulsionar o setor Crédito: Leandro Fidelis/Ascom Coopeavi

Está na essência do negócio. O trabalho de uma cooperativa deve imprimir todos os atributos da atividade, expressos por colaboração mútua, senso de justiça, interesse pela comunidade e bem-estar comunitário. São os selos mais valiosos a embalar o produto, ajudando a fixar a marca das empresas na mente do público.

Ressaltando a importância dessa atuação, o superintendente do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Espírito Santo (OCB/ES), Carlos André Santos de Oliveira, atesta: quando opta por adquirir algo que vem do cooperativismo, o consumidor não apenas leva um produto ou utiliza um serviço, mas também estimula um empenho coletivo pautado no respeito, na responsabilidade e no cuidado com as pessoas. Isto é, tem acesso aos frutos de uma filosofia de vida que permeia toda a sua cadeia operacional.

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É para esse foco que os esforços de gestão da marca devem convergir, defende ele: O nosso desejo, e é para isto que trabalhamos fortemente, é para sermos também as histórias por trás de cada grão de café, de cada litro de leite, de cada atendimento médico realizado.

INOVAÇÃO

Nessa seara, o Sistema OCB/ES semeia iniciativas inovadoras e colhe avanço nos processos, fecundados por equipes de especialistas que atendem às 119 cooperativas cadastradas na instituição e aos mais de 400 mil associados. Um desses grupos é a equipe de comunicação, que atua de forma profissional desde o desenvolvimento da identidade visual e de logotipos até a gestão da imagem. As nossas cooperativas também contam com o CapacitaCoop (capacita.coop.br), uma plataforma virtual de aprendizagem do cooperativismo brasileiro que visa a dinamizar e modernizar a oferta de soluções de desenvolvimento humano para os empregados e cooperados, contribuindo com seu aperfeiçoamento e competitividade, destacou.

Carlos André Santos de Oliveira ressalta: É para isto que trabalhamos fortemente, para sermos também as histórias por trás de cada grão de café, de cada litro de leite, de cada atendimento médico realizado Crédito: Divulgação/OCB-ES

Cursos e treinamentos específicos, consultoria, análise de mercado e parceria com entidades como o Sebrae ES e o Senar são outras frentes adotadas para o fomento do modelo de negócios. Todos esses fatores impactam a visão do público sobre nossas marcas. O cooperativismo é uma filosofia de vida que está pautada em sete princípios: adesão livre e voluntária; gestão democrática; participação econômica; autonomia e independência; educação, formação e informação; intercooperação; e interesse pela comunidade. São esses valores que orientam a nossa atuação e nos distinguem no mercado.