Santa Maria atua no enfrentamento ao coronavírus no Noroeste do ES

Luz e Força Santa Maria: empresa adotou uma série de iniciativas em favor da comunidade Crédito: Divulgação

A pandemia do novo coronavírus trouxe novas demandas para sociedade, especialmente as relacionadas à saúde coletiva. Para apoiar o poder público, a Luz e Força Santa Maria realizou uma série de doações à região Noroeste do Espírito Santo, onde atua em 11 municípios.

A primeira iniciativa foi a doação de materiais e mão de obra para a criação de 10 novos leitos de terapia intensiva no Hospital Sílvio Avidos, em Colatina. O valor, na ordem de R$ 185 mil, contemplou também pintura, aquisição de ar-condicionado, camas elétricas e a instalação de uma central de monitorização para UTIs.

Ainda em Colatina, a Santa Maria estabeleceu uma parceria com a Associação Amigas para o Bem Viver, uma ONG do município que apoia pacientes no enfrentamento do câncer e na busca pela recuperação, oferecendo vários serviços, como atendimento psicológico e jurídico, confecção de perucas e próteses mamárias.

A concessionária de energia vai manter a sede onde ocorrem as atividades, chamada Casa Bem Viver, pagando o aluguel de julho a setembro deste ano, o que permitirá a continuidade dos trabalhos no local.

Hospital Sílvio Avidos, em Colatina: 10 novos leitos de UTI foram criados com apoio financeiro da Santa Maria Crédito: Divulgação

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

As ações da Santa Maria também estão beneficiando outras cidades. Já foram doadas 22.800 luvas e 4.445 máscaras, equipamentos de proteção indispensáveis para quem faz o enfrentamento à Covid-19. O material foi entregue às Secretarias de Saúde de nove municípios de sua área de concessão.

A iniciativa é uma parceria com a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia de Menor Porte (Abrademp). As entregas foram realizadas durante o mês de junho, contemplando os municípios de Alto Rio Novo, Pancas, Águia Branca, Vila Valério, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Marilândia e São Roque do Canaã.

"Percebemos que ainda há uma demanda a ser preenchida para o combate à doença. Por isso, já programamos uma nova doação. O valor investido será de quase R$ 20 mil" Henrique Coutinho - Assessor da Diretoria da Santa Maria

MULTAS E JUROS

Outra medida adotada pela Santa Maria, desta vez beneficiando seus usuários, foi a suspensão no corte no fornecimento de energia elétrica motivado por falta de pagamento. Anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) , a iniciativa vale para todas as residências urbanas e rurais e para os serviços considerados essenciais, tais como hospitais, unidades dos Bombeiros, Polícias Civil e Militar, e tem validade até a terça-feira (30). A empresa também suspendeu a cobrança de juros e multa por atraso nas contas com vencimento entre 20 de março e 4 de abril.

Henrique Coutinho acrescenta que, desde o início da pandemia, a concessionária tem se mostrado empenhada na prevenção à Covid-19.