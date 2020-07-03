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Santa Maria atua no enfrentamento ao coronavírus no Noroeste do ES

Concessionária de energia realizou várias doações para apoiar as ações desenvolvidas pelo poder público nos municípios onde  atua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 16:28

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 16:28

Luz e Força Santa Maria
Luz e Força Santa Maria: empresa adotou uma série de iniciativas em favor da comunidade Crédito: Divulgação
A pandemia do novo coronavírus trouxe novas demandas para sociedade, especialmente as relacionadas à saúde coletiva. Para apoiar o poder público, a Luz e Força Santa Maria realizou uma série de doações à região Noroeste do Espírito Santo, onde atua em 11 municípios.
A primeira iniciativa foi a doação de materiais e mão de obra para a criação de 10 novos leitos de terapia intensiva no Hospital Sílvio Avidos, em Colatina. O valor,  na ordem de R$ 185 mil, contemplou também pintura, aquisição de ar-condicionado, camas elétricas e a instalação de uma central de monitorização para UTIs.
Ainda em Colatina, a Santa Maria  estabeleceu uma parceria com a Associação Amigas para o Bem Viver, uma ONG do município que apoia pacientes no enfrentamento do câncer e na busca pela recuperação, oferecendo vários serviços, como atendimento psicológico e jurídico, confecção de perucas e próteses mamárias.
A concessionária de energia vai manter a sede onde ocorrem as atividades, chamada Casa Bem Viver, pagando o aluguel de julho a setembro deste ano, o que permitirá a continuidade dos trabalhos no local.
Hospital Sílvio Avidos, em Colatina
Hospital Sílvio Avidos, em Colatina: 10 novos leitos de UTI foram criados com apoio financeiro da Santa Maria Crédito: Divulgação

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

As ações da Santa Maria também estão beneficiando outras cidades. Já foram doadas 22.800 luvas e 4.445 máscaras, equipamentos de proteção indispensáveis para quem faz o enfrentamento à Covid-19. O material foi entregue às Secretarias de Saúde de nove municípios de sua área de concessão.
A iniciativa é uma parceria com a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia de Menor Porte (Abrademp). As entregas foram realizadas durante o mês de junho, contemplando os municípios de Alto Rio Novo, Pancas, Águia Branca, Vila Valério, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Marilândia e São Roque do Canaã.
"Percebemos que ainda há uma demanda a ser preenchida para o combate à doença. Por isso, já programamos uma nova doação. O valor investido será de quase R$ 20 mil"
Henrique Coutinho - Assessor da Diretoria da Santa Maria

MULTAS E JUROS

Outra medida adotada pela Santa Maria, desta vez beneficiando seus usuários, foi a suspensão no corte no fornecimento de energia elétrica motivado por falta de pagamento. Anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) , a iniciativa vale para todas as residências urbanas e rurais e para os serviços considerados essenciais, tais como hospitais, unidades dos Bombeiros, Polícias Civil e Militar, e tem validade até a terça-feira (30). A empresa também suspendeu a cobrança de juros e multa por atraso nas contas com vencimento entre 20 de março e 4 de abril.
Henrique Coutinho acrescenta que, desde o início da pandemia, a concessionária tem se mostrado empenhada na prevenção à Covid-19.
Foi criado um Comitê Gestor de Crise para acompanhar e determinar ações administrativas de prevenção à doença. Entre as ações para combate ao coronavírus, está a medição de temperatura dos colaboradores no início do expediente. Identificamos os colaboradores em condições de risco, de acordo com orientações das autoridades competentes, e solicitamos que cumpram agenda domiciliar. Internamente, estão sendo distribuídos materiais de apoio à desinfecção. Estamos cumprindo a nossa missão, finalizou.

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