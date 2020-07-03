Santa Maria atua no enfrentamento ao coronavírus no Noroeste do ES

A pandemia do novo coronavírus trouxe novas demandas para sociedade, especialmente as relacionadas à saúde coletiva. Para apoiar o poder público, a Luz e Força Santa Maria realizou uma série de doações à região Noroeste do Espírito Santo, onde atua em 11 municípios.
A primeira iniciativa foi a doação de materiais e mão de obra para a criação de 10 novos leitos de terapia intensiva no Hospital Sílvio Avidos, em Colatina. O valor, na ordem de R$ 185 mil, contemplou também pintura, aquisição de ar-condicionado, camas elétricas e a instalação de uma central de monitorização para UTIs.
Ainda em Colatina, a Santa Maria estabeleceu uma parceria com a Associação Amigas para o Bem Viver, uma ONG do município que apoia pacientes no enfrentamento do câncer e na busca pela recuperação, oferecendo vários serviços, como atendimento psicológico e jurídico, confecção de perucas e próteses mamárias.
A concessionária de energia vai manter a sede onde ocorrem as atividades, chamada Casa Bem Viver, pagando o aluguel de julho a setembro deste ano, o que permitirá a continuidade dos trabalhos no local.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
As ações da Santa Maria também estão beneficiando outras cidades. Já foram doadas 22.800 luvas e 4.445 máscaras, equipamentos de proteção indispensáveis para quem faz o enfrentamento à Covid-19. O material foi entregue às Secretarias de Saúde de nove municípios de sua área de concessão.
A iniciativa é uma parceria com a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia de Menor Porte (Abrademp). As entregas foram realizadas durante o mês de junho, contemplando os municípios de Alto Rio Novo, Pancas, Águia Branca, Vila Valério, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Marilândia e São Roque do Canaã.
"Percebemos que ainda há uma demanda a ser preenchida para o combate à doença. Por isso, já programamos uma nova doação. O valor investido será de quase R$ 20 mil"
MULTAS E JUROS
Outra medida adotada pela Santa Maria, desta vez beneficiando seus usuários, foi a suspensão no corte no fornecimento de energia elétrica motivado por falta de pagamento. Anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) , a iniciativa vale para todas as residências urbanas e rurais e para os serviços considerados essenciais, tais como hospitais, unidades dos Bombeiros, Polícias Civil e Militar, e tem validade até a terça-feira (30). A empresa também suspendeu a cobrança de juros e multa por atraso nas contas com vencimento entre 20 de março e 4 de abril.
Henrique Coutinho acrescenta que, desde o início da pandemia, a concessionária tem se mostrado empenhada na prevenção à Covid-19.
Foi criado um Comitê Gestor de Crise para acompanhar e determinar ações administrativas de prevenção à doença. Entre as ações para combate ao coronavírus, está a medição de temperatura dos colaboradores no início do expediente. Identificamos os colaboradores em condições de risco, de acordo com orientações das autoridades competentes, e solicitamos que cumpram agenda domiciliar. Internamente, estão sendo distribuídos materiais de apoio à desinfecção. Estamos cumprindo a nossa missão, finalizou.