Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Informe Publicitário

Programa meu primeiro cliente: jovem advogado pronto para o mercado

Ação pioneira da OAB do Espírito Santo é voltada para profissionais com até cinco anos de carteira da Ordem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 17:59

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 17:59

Dos 270 candidatos inscritos, 60 foram aprovados nesta 2ª edição do Programa Meu Primeiro Cliente
Dos 270 candidatos inscritos, 60 foram aprovados nesta 2ª edição do Programa Meu Primeiro Cliente Crédito: OAB-ES/Divulgação
Seu escritório está realizando processo seletivo? Que tal contratar um jovem advogado participante do Programa Meu Primeiro Cliente? O programa, pioneiro da Seccional Espírito Santo, é uma ação voltada para advogados com até cinco anos de carteira da Ordem, visando incentivar a inserção de jovens advogados, preparados e aptos para atuar no mercado de trabalho.
Dentre as principais vantagens para contratar esses profissionais, é que todos foram treinados pela OAB-ES e capacitados em um curso intensivo de Prática Advocatícia na ESA-ES (Escola Superior de Advocacia), com renomados professores da área jurídica durante dois meses. Além disso, passaram por um rigoroso processo seletivo com conteúdos programáticos de conhecimentos jurídicos em geral e do que foi apresentado no curso. Sem contar que minimizará tempo e custos financeiros para realização dessa seleção.
Os escritórios que aderirem ao programa terão ainda 50% de desconto nos eventos promovidos pela OAB-ES e 100 horas de aulas gratuitas em quaisquer cursos oferecidos pela Escola Superior de Advocacia (ESA-ES). Os interessados poderão entrar em contato pelo telefone (27) 3232.5573 ou pelo e-mail: [email protected] .
Dos 270 candidatos inscritos, 60 foram aprovados nesta 2ª edição do Programa Meu Primeiro Cliente. O objetivo da Ordem é acolher esses profissionais nos escritórios de advocacia, criando oportunidade de experiência prática e inserção no mercado de trabalho.
"Seja um escritório amigo da Ordem. A advocacia é uma profissão de muitos desafios. Com este programa pioneiro no Espírito Santo, buscamos incentivar e contribuir de forma efetiva no processo de desenvolvimento das promissoras carreiras dos jovens advogados e advogadas."
José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES e idealizador do projeto
A primeira edição do Meu Primeiro Cliente contou com a participação de 36 escritórios de advocacia do Estado que acolheram jovens advogados e advogadas. Em um período de um mês, os novos profissionais tiveram oportunidade de atuar com remuneração compatível com o mercado. Além disso, os que se destacaram foram efetivados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados