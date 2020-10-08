Programa meu primeiro cliente: jovem advogado pronto para o mercado

Dos 270 candidatos inscritos, 60 foram aprovados nesta 2ª edição do Programa Meu Primeiro Cliente Crédito: OAB-ES/Divulgação

Seu escritório está realizando processo seletivo? Que tal contratar um jovem advogado participante do Programa Meu Primeiro Cliente? O programa, pioneiro da Seccional Espírito Santo, é uma ação voltada para advogados com até cinco anos de carteira da Ordem, visando incentivar a inserção de jovens advogados, preparados e aptos para atuar no mercado de trabalho.

Dentre as principais vantagens para contratar esses profissionais, é que todos foram treinados pela OAB-ES e capacitados em um curso intensivo de Prática Advocatícia na ESA-ES (Escola Superior de Advocacia), com renomados professores da área jurídica durante dois meses. Além disso, passaram por um rigoroso processo seletivo com conteúdos programáticos de conhecimentos jurídicos em geral e do que foi apresentado no curso. Sem contar que minimizará tempo e custos financeiros para realização dessa seleção.

Os escritórios que aderirem ao programa terão ainda 50% de desconto nos eventos promovidos pela OAB-ES e 100 horas de aulas gratuitas em quaisquer cursos oferecidos pela Escola Superior de Advocacia (ESA-ES). Os interessados poderão entrar em contato pelo telefone (27) 3232.5573 ou pelo e-mail: [email protected]

Dos 270 candidatos inscritos, 60 foram aprovados nesta 2ª edição do Programa Meu Primeiro Cliente. O objetivo da Ordem é acolher esses profissionais nos escritórios de advocacia, criando oportunidade de experiência prática e inserção no mercado de trabalho.

"Seja um escritório amigo da Ordem. A advocacia é uma profissão de muitos desafios. Com este programa pioneiro no Espírito Santo, buscamos incentivar e contribuir de forma efetiva no processo de desenvolvimento das promissoras carreiras dos jovens advogados e advogadas." José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES e idealizador do projeto