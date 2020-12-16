Presença no universo digital marcou o ano das Óticas Paris

Mesmo com as atividades presenciais retomadas, as Óticas Paris pretendem expandir o atendimento on-line Crédito: Óticas Paris/Divulgação

As Óticas Paris estão no mercado desde 1979 e, em toda a sua história, nunca haviam passado por um momento como o ano de 2020. A pandemia do novo coronavírus impôs novas regras sociais e uma delas foi o distanciamento social. A internet foi a ferramenta ideal para manter em contato aqueles que não podiam se encontrar. Por isso, a empresa precisou se reinventar para superar essa situação, e não perder as vendas. O ambiente virtual foi o espaço perfeito.

No início do ano, as apresentações e palestras ao vivo em plataformas digitais fizeram muito sucesso como uma forma alternativa de entretenimento. As Óticas Paris embarcaram nesse novo universo. Para manter a empresa ativa, focamos na produção de conteúdo on-line. Fizemos lives informativas sobre os mais variados temas com psicólogos, economistas, justamente para distrair e gerar mais conhecimento, conta Ana Luiza Gama de Azevedo, sócia das Óticas Paris.

Foi também nas redes sociais que a empresa continuou atendendo a emergências e fazendo vendas, já que os estabelecimentos de serviços não essenciais foram fechados por meses. Usamos o Instagram e o WhatsApp para que, caso o cliente tivesse algum problema com os óculos, pudéssemos resolver. Acionamos um técnico que vai à casa da pessoa para atendê-la. Com isso, fidelizamos os clientes antigos e conquistamos novos, comemora Ana Luiza.

E, mesmo com a retomada das atividades presenciais, a atuação na internet está se expandindo. A última novidade das Óticas Paris é a plataforma de e-commerce, ou seja, o site da empresa agora também é uma loja on-line. Ana Luiza explica que, apesar de ter inaugurado somente em dezembro, a ideia já era trabalhada desde o início do ano. A aplicação do projeto é recente, mas a empresária afirma que a estratégia de venda virtual já está fazendo toda a diferença.

Ana Luiza Gama de Azevedo e o pai, Getúlio Gomes de Azevedo, fundador da empresa Crédito: Óticas Paris/Divulgação

Para 2021, Ana Luiza pensa em melhoria nas vendas, mesmo que as incertezas da pandemia ainda continuem. O ano de 2020 começou muito bem. Esperamos que seja assim de novo, mas que desta vez continue por todo o ano. Porém, não podemos ter certeza de nada, e teremos que continuar trabalhando muito, ressalta.