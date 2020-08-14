Preparatec incrementa currículo com curso a distância

Turma do Preparatec em simulado: atividades presenciais por enquanto estão suspensas, mas escola aposta nas aulas on-line para manter o ritmo Crédito: Divulgação/Preparatec

Aulas a distância para se aproximar cada vez mais das necessidades do público vão entrar em 2021 no já vasto currículo de atuação do Preparatec. Há 41 anos no mercado, o curso preparatório para as provas do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) amplia seu território digital, sem abrir mão também das turmas presenciais para aqueles que preferem essa modalidade.

O objetivo é contemplar uma demanda crescente de estudantes que, por qualquer motivo, não podem frequentar uma das quatro unidades da instituição na Grande Vitória (Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica).

Estamos montando o estúdio para as aulas. Vamos gravar todo o curso com os professores. É uma forma de atender, por exemplo, o aluno do interior do Estado com a nossa experiência e nosso conhecimento. Será mais uma ferramenta para o bom rendimento dos nossos jovens com o pré-Ifes. Nossa modalidade presencial, claro, também vai continuar, informou o diretor da escola, o professor Ildelfonso Grobério.

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Nesse novo projeto, as apostilas serão enviadas para os inscritos, e um livro digital com o conteúdo também deve ser lançado em dois ou três anos após a implementação da EAD. Aulas tira-dúvidas ao vivo vão ser oferecidas como reforço da aprendizagem.

Essa aliança entre inovação, tradição e excelência é apontada pelo fundador como a chave do Preparatec para se manter em destaque no segmento e ser uma das vencedoras do Prêmio Recall de Marcas da Rede Gazeta na categoria Curso preparatório para concurso.

"A consolidação da marca veio pelo tempo de curso, pela qualidade e, principalmente, pela credibilidade que transmitimos para as famílias de todo o Espírito Santo. É uma euforia muito grande, pois é a conquista pela confiança. Ganhamos o Oscar das marcas capixabas" Ildelfonso Grobério - Diretor do Preparatec

O diretor do Preparatec, Ildelfonso Grobério, festeja a vitória no Recall: É a conquista pela confiança Crédito: Divulgação/Preparatec

Para Ildelfonso, o Recall é um prêmio tradicional no Estado, de grande respeito. "Só tenho a agradecer e comemorar, celebra o professor, que inaugurou o Preparatec ainda jovem, na época em que havia acabado de ingressar no curso de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).