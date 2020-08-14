Preparatec incrementa currículo com curso a distância

Aulas a distância para se aproximar cada vez mais das necessidades do público vão entrar em 2021 no já vasto currículo de atuação do Preparatec. Há 41 anos no mercado, o curso preparatório para as provas do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) amplia seu território digital, sem abrir mão também das turmas presenciais para aqueles que preferem essa modalidade.
O objetivo é contemplar uma demanda crescente de estudantes que, por qualquer motivo, não podem frequentar uma das quatro unidades da instituição na Grande Vitória (Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica).
Estamos montando o estúdio para as aulas. Vamos gravar todo o curso com os professores. É uma forma de atender, por exemplo, o aluno do interior do Estado com a nossa experiência e nosso conhecimento. Será mais uma ferramenta para o bom rendimento dos nossos jovens com o pré-Ifes. Nossa modalidade presencial, claro, também vai continuar, informou o diretor da escola, o professor Ildelfonso Grobério.
Nesse novo projeto, as apostilas serão enviadas para os inscritos, e um livro digital com o conteúdo também deve ser lançado em dois ou três anos após a implementação da EAD. Aulas tira-dúvidas ao vivo vão ser oferecidas como reforço da aprendizagem.
Essa aliança entre inovação, tradição e excelência é apontada pelo fundador como a chave do Preparatec para se manter em destaque no segmento e ser uma das vencedoras do Prêmio Recall de Marcas da Rede Gazeta na categoria Curso preparatório para concurso.
"A consolidação da marca veio pelo tempo de curso, pela qualidade e, principalmente, pela credibilidade que transmitimos para as famílias de todo o Espírito Santo. É uma euforia muito grande, pois é a conquista pela confiança. Ganhamos o Oscar das marcas capixabas"
Para Ildelfonso, o Recall é um prêmio tradicional no Estado, de grande respeito. "Só tenho a agradecer e comemorar, celebra o professor, que inaugurou o Preparatec ainda jovem, na época em que havia acabado de ingressar no curso de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Trabalhar em canal virtual não é tão novidade para a direção, que teve de incrementar essa atuação este ano por conta da pandemia e da consequente suspensão das atividades em todas as escolas no Estado. Desde março, são promovidas aulas on-line para os 1.100 matriculados nos cursos originalmente presenciais, até que o governo libere a reabertura das unidades.