O Boticário une amor e arte para celebrar o Dia dos Namorados

O Kit Lily de O Boticário sai por R$ 249,90 Crédito: O Boticário/Divulgação

Para traduzir o amor e suas diversas formas em presentes que tornam momentos a dois inesquecíveis, O Boticário, a marca de beleza mais amada pelos brasileiros*, convidou o designer e ilustrador Felipe Guga para celebrar o Dia dos Namorados. Autor do livro Sorria, você está sendo iluminado, publicado em 2015 pela Editora Record, e dono de um estilo singular, Guga assina as ilustrações que compõem os 14 kits exclusivos elaborados especialmente para a data. As mensagens de amor e positividade em cores vibrantes trazem a leveza que o momento sugere, e tornam o presente Boticário ainda mais marcante.

As ilustrações provocam reflexões sobre amizade e companheirismo, e embalam kits compostos com itens das marcas mais desejadas em perfumaria, cuidados e maquiagem. Não faltam opções para comemorar o Dia dos Namorados, celebrando o amor em um momento em que a convivência imposta pela quarentena  ou o distanciamento provocado por ela  reforça laços afetivos entre os apaixonados.

Com valores entre R$ 29,90 e R$ 249,90, os kits podem ser adquiridos sem sair de casa em quatro diferentes canais: no site www.boticario.com.br, no app disponível para versões Android e iOs, por meio de um revendedor ou ainda pelo WhatsApp, no número (41) 8771-4909  número real e seguro  ou na plataforma do dispositivo. Confira as regras de atendimento e consulte a disponibilidade na sua cidade ou região no site da marca. As compras acima de R$ 100 realizadas pelo site ou app podem ser parceladas em até 10 vezes e, acima de R$129,90, o frete é grátis.

Em mais uma ação Compre e Doe, a cada kit de Namorados vendido, O Boticário vai doar um valor para as famílias das cooperativas do programa de reciclagem do Boti Recicla. O maior programa de logística reversa do país, com recolhimento de embalagens vazias de cosméticos em 4 mil pontos de venda, foi paralisado com o fechamento de grande parte das lojas em todo o país. O impacto na renda das famílias que vivem da coleta de recicláveis foi imediato. Ajudá-las faz parte da essência do Boticário, que preza pelo bem-estar e cultiva suas relações e, com a doação, faz sua parte para contribuir para que todos fiquem bem, na medida do possível.

Com o resultado da ação de Compre e Doe de Dia das Mães, a marca vai apoiar 756 famílias do Boti Recicla com a doação de vale-alimentação, nesse momento em que estão sendo muito impactadas pelo isolamento.