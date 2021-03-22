Nova forma de investir revoluciona o mercado de investimento nacional

Para esse problema, uma solução são gestoras de patrimônio independentes, que possuem uma estrutura de remuneração transparente, conhecida como fee-based. Crédito: Freepik

Na hora de investir economias guardadas, todo cuidado é pouco. Por isso, muitas pessoas recorrem a assessores financeiros ou gerentes de banco para administrar a carteira. Entretanto, esse aconselhamento pode estar relacionado aos interesses de quem recebe a comissão sobre os produtos oferecidos nos bancos ou corretoras de valor.

Você confiaria sua saúde a um médico que recebe comissões e vantagens sobre a venda de medicamentos prescritos? Essa prática, inclusive, é proibida pelo Código de Ética Médica brasileiro.

Porém, no mercado de investimentos financeiros é totalmente diferente. Isso porque a remuneração da maior parte dos profissionais do mercado financeiro é baseada em um modelo conhecido como commission-based. Ou seja, eles são remunerados somente se o investidor adquirir o produto por ele recomendado.

Nesse ponto a atenção precisa ser redobrada, pois se origina o potencial de conflito de interesses, já que o profissional pode ser tendencioso e ofertar os produtos que geram maior remuneração para si ou para a instituição na qual trabalha.

Quem nunca recebeu do gerente do banco uma oferta de um titulo de capitalização, consórcio ou seguro como investimento?

Atualmente, mais de 80% do mercado norte-americano investe nesse modelo de fee-based e no Brasil a modalidade vem crescendo rapidamente Crédito: Freepik

Essa parcialidade foi estudada pelo Conselho de Consultores Econômicos (CEA), em 2015. Segundo a agência do Gabinete Executivo do Presidente dos Estados Unidos, as recomendações inadequadas podem causar perdas para o poupador de até 1% ao ano, sendo que na época do estudo a taxa de juros americana não passava de 0,25% ao ano. Em um cenário de juros de 2,75% ao ano como no Brasil, essas perdas podem ser ainda maiores e isso pode fazer uma grande diferença para o investidor.

Como exemplo, podemos aplicar o mesmo 1% sobre o volume investido por pessoas físicas no segmento de varejo brasileiro. De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), referentes a dezembro de 2020, o valor estimado foi de R$ 1,1 trilhão. Portanto, esses investidores teriam perdas de R$ 11,6 bilhões por ano.

Para esse problema, uma solução são gestoras de patrimônio independentes, que possuem uma estrutura de remuneração transparente, conhecida como fee-based.

Sem vínculo contratual com instituições financeiras ou receber comissão pelos produtos de investimento, a remuneração é feita apenas com base no patrimônio investido. Esse é o caso da Alphamar Investimentos, com sede em Vitória.

"De acordo com o perfil e os objetivos do cliente, realizamos os procedimentos de alocação e investimento em nome do contratante. Todo o nosso processo de gestão é feito com base em uma metodologia pré-determinada, considerando a diversificação, olhando o longo prazo e eliminando as influências de comissão" Leonardo Perini - Diretor de relação com investidores da Alphamar Investimentos

Atualmente, mais de 80% do mercado norte-americano investe nesse modelo de fee-based e no Brasil a modalidade vem crescendo rapidamente. “Não há dúvida de que essa é a melhor forma de investir, já que promove um maior alinhamento de interesses entre a empresa e o investidor”, afirma Leonardo Perini.

RACIONALIDADE

Ele ainda destaca que esse tipo de gestão é feito de forma racional, já que o objetivo é atuar a favor do contratante. “A diferença está no serviço ofertado. Na Alphamar, a alocação é feita em nome do cliente. Com uma gestão profissional existe uma alta convicção nas decisões, que são tomadas com base em critérios exclusivamente técnicos e sem influência emocional”, comenta Leonardo Perini.

VANTAGENS E CASHBACK

Além da tranquilidade para o poupador, outra vantagem é a possibilidade de cashback. Leonardo Perini explica que, em alguns casos, a comissão que seria do assessor é devolvida para o cliente.

Esse valor vai depender da corretora escolhida. Entretanto, Leonardo Perini reafirma que a Alphamar nunca recebe remuneração de corretoras ou bancos, uma vez que realiza um serviço independente.

“Não somos um banco e nem uma corretora. As políticas de investimento são transparentes e o dinheiro sempre fica na conta e CPF do cliente. Como gestora de patrimônio não realizamos nenhum procedimento de transferência ou movimentação bancária para conta que não seja de titularidade do cliente, tudo é feito em nome do cliente e com a máxima transparência”, detalha Leonardo Perini.

Para segurança jurídica dos investidores, as gestoras independentes são autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e cumprem rigorosas obrigações legais como o monitoramento, mensuração e o ajuste constante dos riscos.

Além disso, para exercício da atividade de gestão, os profissionais precisam possuir certificação específica, emitida por instituição autorizada.

COMO INVESTIR?

Análise e acompanhamento Leonardo Perini explica que o primeiro passo é abrir uma conta em alguma corretora parceira. Assim, o acesso aos produtos será permitido para administração dos investimentos em nome do cliente. Os documentos necessários, geralmente, são identidade, CPF e comprovante de residência. Depois, é feito um questionário com o cliente para análise da atual situação financeira, tolerância a riscos e objetivos. O recomendado é uma carteira balanceada, com percentuais de investimento definidos por critérios técnicos, considerando o perfil do cliente e o cenário econômico. O diretor Leonardo Perini explica que as taxas de administração e performance são previamente combinadas e previstas em contrato. O cliente pode observar os rendimentos, já descontados os custos, a partir de relatórios enviados para acompanhamento dos investimentos.

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