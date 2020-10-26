Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Patrocinado
  • Mais de 2 mil documentos e petições no Drive Thru da OAB-ES em Vitória
Informe Publicitário

Mais de 2 mil documentos e petições no Drive Thru da OAB-ES em Vitória

Desde a inauguração no dia 8 de outubro, já foram entregues 704 processos e 2.290 protocolos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 12:33

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 12:33

Para maior comodidade e agilidade, os advogados não precisam sair do veículo no drive-thru
Para maior comodidade e agilidade, os advogados não precisam sair do veículo no drive-thru Crédito: OAB-ES/Divulgação
O drive-thru para recebimento de petições e autos físicos de todos os processos de todas as Varas (com exceção para iniciais) no Fórum Cível Criminal de Vitória está agilizando o atendimento à advocacia e evitando filas desde a retomada do atendimento presencial do Poder Judiciário. A partir de sua inauguração, no dia 8 de outubro, já foram entregues 704 processos e 2.290 protocolos.
O Sistema Drive-Thru está montado em frente à escadaria do Fórum de Vitória, que fica na rua Pedro Palácios, 105, Cidade Alta, Centro. O serviço funciona de 12 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira.
Uma equipe da OAB-ES e da CAAES está prestando atendimento no local dando todo suporte técnico a advocacia. E para maior comodidade e agilidade, os advogados e advogadas não precisam sair do veículo. Realizamos essa ação para agilizar o atendimento aos advogados e advogadas e garantir segurança durante a pandemia do coronavírus. E o sistema tem sido bem avaliado pela advocacia capixaba, observa o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados