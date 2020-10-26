Mais de 2 mil documentos e petições no Drive Thru da OAB-ES em Vitória

O drive-thru para recebimento de petições e autos físicos de todos os processos de todas as Varas (com exceção para iniciais) no Fórum Cível Criminal de Vitória está agilizando o atendimento à advocacia e evitando filas desde a retomada do atendimento presencial do Poder Judiciário. A partir de sua inauguração, no dia 8 de outubro, já foram entregues 704 processos e 2.290 protocolos.
O Sistema Drive-Thru está montado em frente à escadaria do Fórum de Vitória, que fica na rua Pedro Palácios, 105, Cidade Alta, Centro. O serviço funciona de 12 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira.
Uma equipe da OAB-ES e da CAAES está prestando atendimento no local dando todo suporte técnico a advocacia. E para maior comodidade e agilidade, os advogados e advogadas não precisam sair do veículo. Realizamos essa ação para agilizar o atendimento aos advogados e advogadas e garantir segurança durante a pandemia do coronavírus. E o sistema tem sido bem avaliado pela advocacia capixaba, observa o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.