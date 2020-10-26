Mais de 2 mil documentos e petições no Drive Thru da OAB-ES em Vitória

Para maior comodidade e agilidade, os advogados não precisam sair do veículo no drive-thru Crédito: OAB-ES/Divulgação

O drive-thru para recebimento de petições e autos físicos de todos os processos de todas as Varas (com exceção para iniciais) no Fórum Cível Criminal de Vitória está agilizando o atendimento à advocacia e evitando filas desde a retomada do atendimento presencial do Poder Judiciário. A partir de sua inauguração, no dia 8 de outubro, já foram entregues 704 processos e 2.290 protocolos.

O Sistema Drive-Thru está montado em frente à escadaria do Fórum de Vitória, que fica na rua Pedro Palácios, 105, Cidade Alta, Centro. O serviço funciona de 12 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira.