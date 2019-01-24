Lançamento

Maior condomínio do ES proporciona diversão e serviços exclusivos

Grand Construtora lança um conceito inovador de empreendimento residencial que une serviço, luxo, privacidade e segurança

Publicado em 24 de janeiro de 2019 às 20:49 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Divulgação/Grand Construtora

Já pensou em fazer uma reserva para um jantar em um restaurante com serviço de luxo e cardápio requintado? Provavelmente sim, mas já imaginou se esse restaurante ficasse dentro do seu condomínio e, para chegar até lá, bastasse descer pelo elevador do seu prédio? No Taj Home Resort, esse serviço e muitos outros estarão disponíveis para proporcionar um estilo de vida com sofisticação, tranquilidade, comodidade, segurança, privacidade e lazer.

O Taj Home Resort foi projetado para entregar uma experiência única a partir de um novo conceito de lar, para que os moradores possam desfrutar de serviços exclusivos, como salão de beleza, saladeria e açaí, choperia, padaria, restaurante, lavanderia, car wash, pilates, academia e muitos outros, tornando o dia a dia mais prático e confortável. Conta, ainda, com o serviço de valet e até mesmo a disponibilidade de toalhas na piscina.

Um verdadeiro resort

A Grand Construtora acredita em quebrar paradigmas para oferecer o melhor, por isso, cada detalhe foi pensando dentro do alcance do luxo. O exuberante paisagismo, assinado pelo renomado Benedito Abbud, possui elementos que compõe o fascinante cenário de um verdadeiro resort residencial.

Lazer impressionante

A área de lazer do empreendimento promete impressionar até mesmo o mais experiente dos viajantes, com fascinantes piscinas e espaços para toda a família, como espaços gourmet, churrasqueiras, adegas, salas de poker, cinemas adulto e infantil, quadras de tênis, quadras poliesportivas, squash, luxuosos ambientes para festas, um confortável spa com piscinas aquecidas e muito mais.

"Queremos proporcionar um novo estilo de vida para os moradores, oferecendo o que é mais precioso da vida, o tempo. A ideia é desafiar o comum e oferecer mais tempo para aproveitar o que vale a pena. A essência do Taj Home Resort é fazer com que cada segundo gasto seja um segundo ganho", ressalta Rodrigo Barbosa Gomes, diretor-presidente da Grand Construtora.

Um dos diferenciais do Taj Home Resort trata-se da gestão do condomínio, que será realizada pela construtora durante dois anos. A medida será para garantir o padrão de excelência de todos os serviços prestados. O valor estimado da taxa condominial, com base em janeiro de 2019, é inferior a R$1.000,00/mês.

Nova fase do mercado imobiliário

O lançamento veio coroar uma nova fase para o mercado imobiliário do Espírito Santo, uma redefinição do luxo que criará uma combinação exclusiva do extraordinário. O empreendimento é composto por duas torres residenciais, sendo uma delas a mais alta do Espírito Santo, com 158 m, totalizando 50 andares. As plantas foram minuciosamente elaboradas. E, além disso, os diferenciais da maior área de lazer e do maior número de serviços privativos tornam o Taj Home Resort um empreendimento único no Estado. São apartamentos de 3 suítes com metragens de 156,66m² a 176,41 m²; e 4 suítes; de 274,52m² a 295,00m², sendo todos de frente, sol da manhã e com ampla vista para o litoral.





Valorização da região

O Jockey de Itaparica é um dos bairros que contemplam, de frente para o mar, a extensão litorânea com belíssimas praias de Vila Velha, tendo como vizinhos os bairros de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa.

Além disso, o Jockey se destaca como o bairro com maior potencial de valorização econômica, tendo em vista sua privilegiada localização e sua capacidade construtiva, que permite construções de luxo verticalizadas como o Taj. Além de toda infraestrutura, conta com um dos shoppings mais sofisticados da cidade e uma grande universidade, que será inaugurada em 2019.

As vias estruturadas garantem acesso fácil e rápido para o sul, com destino às lindas praias de Guarapari; para a Rodovia Leste Oeste, com destino às montanhas capixabas; e, por fim, para o norte: fica a poucos minutos da 3° Ponte, com destino à capital Vitória. Todos esses fatores tornam a localização um grande eixo de crescimento e desenvolvimento.

A construção do imóvel de alto luxo no Jockey também criará um novo estilo de vida na região, tal como aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O bairro da zona oeste carioca tornou-se um polo luxuoso, a partir da década de 70, com a construção do Barra Shopping e de outros imóveis de grande porte.

O cenário para o breve futuro do Jockey de Itaparica é realmente exuberante, e o Taj Home Resort inaugura em grande estilo a vocação de protagonismo do bairro no mercado imobiliário capixaba.

Serviço:

Endereço: Rodovia do Sol, 4300, Bairro Jockey, Vila Velha - ES

Informações: conheça todas as informações do Taj Home Resort, por meio do site www.tajhomeresort.com.br.

