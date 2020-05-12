Já pensou ser atendido por um médico sem sair de casa?

No cenário da pandemia mundial de Covid-19, o Conselho Federal de Medicina (CFM) passou a permitir o serviço de teleconsulta temporariamente Crédito: Divulgação/Unimed Vitória

Com o avanço da tecnologia, a teleconsulta é uma opção bastante viável de atendimento que ajuda diversos pacientes, principalmente os que estão englobados em grupo de risco. Esse tipo de serviço, em que o paciente fica fisicamente distante do profissional de saúde, colabora para desafogar o sistema de saúde. Neste cenário da pandemia mundial de Covid-19, o Conselho Federal de Medicina (CFM) passou a permitir este tipo de atendimento temporariamente.

A comodidade é garantida para os 330 mil clientes da Unimed Vitória, que contam com a teleconsulta gratuita, disponível desde a semana passada para o atendimento das especialidades de clínica geral e pediatria. Indicada para pacientes com quadros gripais, a plataforma também é suporte para os casos crônicos, além de solução para as situações de baixa complexidade. O teste da teleconsulta contou inicialmente com os colaboradores, cooperados e funcionários.

Na prática, a solicitação da consulta deve ser feita com antecedência por telefone, ao ligar para o número 0800 026 0080, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem agendamento prévio. Na sequência, o paciente deve aguardar a liberação do atendimento para que possa ser direcionado ao médico. A confirmação da consulta será informada via SMS ou e-mail, por meio do recebimento de um link que direcionará para a chamada de vídeo com o profissional.

De acordo com o médico Gustavo Peixoto, diretor de mercado da Unimed Vitória, os atendimentos online são uma das frentes de combate à proliferação do coronavírus e estão autorizados pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES). Os pacientes não serão atendidos somente por médicos de Vitória, mas também por profissionais de outras cidades. É importante considerar que o atendimento de teleconsulta não substitui totalmente o presencial, ressalta.

A solicitação da consulta deve ser feita com antecedência por telefone, ao ligar para o número 0800 026 0080, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem agendamento prévio. Crédito: Divulgação/Unimed Vitória

Nas situações mais complicadas, ele aponta que os pacientes serão direcionados na triagem a irem ao pronto-socorro. E, nos casos mais graves, a Unimed acionará ambulâncias para o socorro imediato. Neste cenário de enfrentamento da pandemia, o serviço a distância torna-se mais seguro para os pacientes e para os profissionais. Atualmente, diversos médicos do grupo de risco da Unimed querem ajudar as pessoas neste momento de crise. E, por meio da criação deste mecanismo de consulta, eles conseguem colaborar bastante virtualmente, indica Gustavo.

Caso haja a necessidade de prescrição de remédios ou encaminhamento para exames, o médico fará isso ao enviar o pedido por meio digital. Para facilitar a retirada de receituários de medicamentos controlados e atestados, os pacientes poderão pegá-los presencialmente, no drive-thru do Centro de Especialidades da Unimed Vitória (CEUV).

A pandemia está mudando o comportamento de toda a sociedade. Há muito impacto em tudo, principalmente na saúde. Ainda não temos como prever como será o cenário depois da quarentena e se os atendimentos via telemedicina continuarão regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina. Acreditamos que a teleconsulta ajudará muitas pessoas, evitando os riscos que podem ser desencadeados caso saiam de casa, acrescenta Gustavo Peixoto.

"A pandemia está mudando o comportamento de toda a sociedade. Há muito impacto em tudo, principalmente na saúde. Ainda não temos como prever como será o cenário depois da quarentena e se os atendimentos via telemedicina continuarão regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina. Acreditamos que a teleconsulta ajudará muitas pessoas, evitando os riscos que podem ser desencadeados caso saiam de casa." Gustavo Peixoto - Médico e diretor de mercado da Unimed Vitória

PASSO A PASSO DA TELECONSULTA:

1. Ligue para o número 0800 026 0080, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

2. Durante a ligação, escolha a opção teleconsulta para fazer a triagem

3. Espere o recebimento de um link via SMS no celular ou e-mail

4. No horário informado na mensagem, acesse o link e seja consultado, via videoconferência

5. Caso precise do receituário de medicamentos de tarja e de atestados, retire-os no drive-thru do Centro de Especialidades Unimed Vitória (CEUV)

Confira o vídeo: