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FINANÇAS

Incubadora oferece apoio físico e financeiro para empreendedores

brooder abre portas para startups com boas ideias e poucos recursos

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 21:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 21:35
Ter infraestrutura física e tecnológica de ponta e especialistas que ajudam a impulsionar o negócio sem custos é o sonho de todo microempreendedor. Este suporte pode ser decisivo para o sucesso do negócio. O que parece utópico, na verdade, é a realidade das startups apoiadas por incubadoras.
Apostando sempre na valorização das parcerias com a sociedade produtiva, o Grupo Avista e o pag! acabam de inaugurar um espaço voltado completamente para novos empreendedores que precisam de um fôlego inicial para estartar seus negócios.
O brooder é um espaço amplo e aconchegante que funciona na sede do pag!, na Avenida Vitória, na Capital. É lá que pessoas com boas idéias, mas sem a estrutura necessária para colocá-las em prática, vão poder tirar seus projetos do papel e ganhar o mercado.
Crédito: Divulgação
Parceria
O objetivo do projeto é valorizar quem tem potencial e bons produtos a oferecer, além de descobrir talentos empresariais, futuros empreendedores e iniciativas de inovação, financiando, por meio de infraestrutura completa.
Todos os nossos técnicos, diretores e gerentes estarão disponíveis para a esses empreendedores. Nossa estrutura física e tecnológica vai impulsionar e agilizar a implementação dessas ideias, revela Felipe Félix, CEO do pag!.
Como participar
Para participar da seleção das empresas que poderão ficar na incubadora, é preciso fazer um cadastro no site www.brooder.com.br. A seleção acontece em janeiro e deve abrir espaço, inicialmente, para 10 projetos.
 
Os critérios de seleção das ideias são: propostas de valor, mercado de atuação, monetização e sinergia com o propósito. O início dos trabalhos está previsto para fevereiro de 2019, sem custos para os empreendedores.
Ainda de acordo com o CEO Felipe Félix, muitas empresas - de pequeno a grande porte - acabam buscando bons especialistas fora do Estado, deixando de lado profissionais locais que precisam de um incentivo para fazer o que sabem de melhor: inovar.
Com o brooder vamos estar de olho no que acontece nos bastidores, quem está produzindo o que e como. Vamos valorizar ideias e pessoas para apostar em um futuro de parcerias ainda mais fortes, afirma Félix.
pag! sem tarifas e anuidade
O Grupo Avista é focado em inovação, por isso, tem entre seus negócios a fintech pag!, uma alternativa às instituições financeiras tradicionais. Ela dá ao correntista rapidez no atendimento, aprovação de cadastro sem burocracia, toda agilidade de uma conta 100% digital, com zero de anuidade e nada de taxas nas movimentações.
O cartão de débito e crédito pag! é conveniado com a bandeira Mastercard, possibilitando compras em milhões de estabelecimentos comerciais parceiros, dentro e fora do país, já que o cartão é internacional.
Com ele, é possível pagar contas, enviar e receber recursos, fazer saque na rede Banco24Horas e recarga de celular. Tudo pelo aplicativo, na palma da mão.
Há um ano e sete meses no mercado de crédito ao consumidor, o pag! possui mais de 650 mil clientes ativos e outros 3,5 milhões de pedidos de adesão ao cartão.
O cliente mudou à medida que a tecnologia avançou. Temos uma análise de crédito que usa cruzamento de dados digitais, isso acelera o processo de aprovação do crédito. Por outro lado, sem cobrança de taxa e anuidade, damos mais margem de crédito ao cliente, afirma Felipe Félix, CEO do pag!.

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