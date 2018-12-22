Incubadora oferece apoio físico e financeiro para empreendedores

Ter infraestrutura física e tecnológica de ponta e especialistas que ajudam a impulsionar o negócio sem custos é o sonho de todo microempreendedor. Este suporte pode ser decisivo para o sucesso do negócio. O que parece utópico, na verdade, é a realidade das startups apoiadas por incubadoras.

Apostando sempre na valorização das parcerias com a sociedade produtiva, o Grupo Avista e o pag! acabam de inaugurar um espaço voltado completamente para novos empreendedores que precisam de um fôlego inicial para estartar seus negócios.

O brooder é um espaço amplo e aconchegante que funciona na sede do pag!, na Avenida Vitória, na Capital. É lá que pessoas com boas idéias, mas sem a estrutura necessária para colocá-las em prática, vão poder tirar seus projetos do papel e ganhar o mercado.

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Parceria

O objetivo do projeto é valorizar quem tem potencial e bons produtos a oferecer, além de descobrir talentos empresariais, futuros empreendedores e iniciativas de inovação, financiando, por meio de infraestrutura completa.

Todos os nossos técnicos, diretores e gerentes estarão disponíveis para a esses empreendedores. Nossa estrutura física e tecnológica vai impulsionar e agilizar a implementação dessas ideias, revela Felipe Félix, CEO do pag!.

Como participar

Para participar da seleção das empresas que poderão ficar na incubadora, é preciso fazer um cadastro no site www.brooder.com.br. A seleção acontece em janeiro e deve abrir espaço, inicialmente, para 10 projetos.





Os critérios de seleção das ideias são: propostas de valor, mercado de atuação, monetização e sinergia com o propósito. O início dos trabalhos está previsto para fevereiro de 2019, sem custos para os empreendedores.

Ainda de acordo com o CEO Felipe Félix, muitas empresas - de pequeno a grande porte - acabam buscando bons especialistas fora do Estado, deixando de lado profissionais locais que precisam de um incentivo para fazer o que sabem de melhor: inovar.

Com o brooder vamos estar de olho no que acontece nos bastidores, quem está produzindo o que e como. Vamos valorizar ideias e pessoas para apostar em um futuro de parcerias ainda mais fortes, afirma Félix.

pag! sem tarifas e anuidade

O Grupo Avista é focado em inovação, por isso, tem entre seus negócios a fintech pag!, uma alternativa às instituições financeiras tradicionais. Ela dá ao correntista rapidez no atendimento, aprovação de cadastro sem burocracia, toda agilidade de uma conta 100% digital, com zero de anuidade e nada de taxas nas movimentações.

O cartão de débito e crédito pag! é conveniado com a bandeira Mastercard, possibilitando compras em milhões de estabelecimentos comerciais parceiros, dentro e fora do país, já que o cartão é internacional.

Com ele, é possível pagar contas, enviar e receber recursos, fazer saque na rede Banco24Horas e recarga de celular. Tudo pelo aplicativo, na palma da mão.

Há um ano e sete meses no mercado de crédito ao consumidor, o pag! possui mais de 650 mil clientes ativos e outros 3,5 milhões de pedidos de adesão ao cartão.