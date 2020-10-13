Fundação Dom Cabral e SAB selecionam 12 projetos na área da Saúde

Abrace a Causa, ação realizada pelo Instituto SAB Crédito: Instituto SAB/Divulgação

No ano em que o país enfrenta uma pandemia mundial que trouxe à tona importantes questões sociais, 12 iniciativas ou organizações do Sudeste serão selecionadas para participar da trilha de capacitação Basis. Os três projetos de destaque receberão R$ 15 mil cada ao fim de um período de oito meses.

A iniciativa é uma parceria do Instituto SAB, com larga experiência em promover ações na área da saúde, e a Fundação Dom Cabral (FDC), acostumada a gerar negócios e capacitar pessoas.

"Nosso objetivo é identificar e fortalecer, nas comunidades mais vulneráveis, iniciativas sociais como meio de promover melhoria da qualidade de vida das pessoas que, em tempos de confinamento e de medo pelo risco de adoecimento e morte, tiveram que enfrentar a dificuldade no acesso a bens essenciais." Áurea Barros - Superintendente do Instituto SAB

Áurea Barros, superintendente do Instituto SAB: Nosso objetivo é identificar e fortalecer projetos sociais Crédito: Instituto SAB/Divulgação

As inscrições estão abertas até o dia 30 de outubro, por meio de um formulário on-line disponível no site www.institutosab.org.br/basis . Podem participar organizações do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Maria Raquel Grassi Ferreira Marques, gerente executiva de Sustentabilidade e Projetos Sociais da Fundação Dom Cabral, explica que disseminar informação e gerar transformação social é o que motiva a trilha de capacitação, que está em sua primeira edição.

Nosso trabalho visa contribuir para a disseminação de conhecimento junto às iniciativas de impacto social, oferecendo a elas o desenvolvimento necessário em fundamentos de governança e gestão para promover de forma efetiva melhores resultados em suas ações.

Devido à pandemia, o programa de formação será on-line, e os selecionados receberão um notebook e modem para acesso à internet.

Sabemos das dificuldades estruturais das iniciativas e por esse motivo oferecemos aos participantes toda a estrutura necessária para que o programa seja aproveitado de forma bastante assertiva, comenta Áurea Barros.

Como será feita a seleção?

As iniciativas e organizações poderão se inscrever até 30 de outubro no site www.institutosab.org.br/basis.

Elas serão avaliadas por uma comissão, formada por especialistas da Fundação Dom Cabral e do Instituto SAB, de acordo com os seguintes critérios:

Atuar no setor da saúde ou desenvolver iniciativas e/ou projetos de saúde com vistas à promoção do bem-estar das pessoas

Ser organização ou coletivo constituído por pelo menos 03 pessoas no grupo gestor da iniciativa



Indicar de forma clara suas parcerias ou meios de mobilização comunitária que evidenciem o impacto e relevância da organização na comunidade atendida



Abrangência (ter atuação em comunidades e/ou com organizações localizadas na Região Sudeste)



A inovação, o pioneirismo e a diferenciação do trabalho da organização na comunidade em que está inserida também serão critérios observados.



Como vai funcionar a trilha de capacitação?

O primeiro passo do trabalho será fazer um diagnóstico da entidade, avaliando como está a sua situação atual. Em seguida, haverá a capacitação que será realizada através de seis workshops virtuais (monitorias on-line realizadas por professores especialistas em cada um dos temas abordados) e um workshop presencial (encontro presencial de encerramento).

Todos os cursos serão feitos com linguagem acessível. Os participantes terão acesso a conhecimento financeiro, jurídico e de governança, por exemplo, necessários para gerenciar a organização e fazer com que ela cresça e consiga se colocar melhor no mercado, o que, inclusive, facilita o seu trabalho de conseguir novos apoiadores.



Por fim, será feita uma análise para avaliar como o treinamento está sendo colocado em prática. Além disso, ao final da capacitação, as três iniciativas que se destacarem receberão um apoio do Instituto SAB no valor de 15 mil reais cada uma.



Quem promove as ações?

Instituto SAB

A Sociedade Assistencial Bandeirantes (SAB) é uma associação privada sem fins lucrativos com atuação exclusiva em saúde, fundada em 7 de maio de 1975 e regida por Estatuto Social. A sua missão é contribuir com a saúde das pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio de excelência em serviços de saúde na área da promoção da saúde.

Como entidade parceira da FDC no Programa de Organização Sociais, o Instituto SAB já realizou programas como a aceleração de startups e o patrocínio de projetos sociais na área da promoção da saúde.

Fundação Dom Cabral

A Fundação Dom Cabral é uma das dez melhores escolas de negócios do mundo, segundo ranking de educação executiva do jornal britânico Financial Times. Em 2019, figurou no ranking como a melhor escola de negócios da América Latina e a melhor do Brasil pelo 14º ano consecutivo. Atua há mais de 40 anos com a missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade, por meio da educação, capacitação e desenvolvimento de executivos, empresários e gestores públicos.

Em 2019, mais de 20 mil executivos e gestores de organizações públicas e de empresas de pequeno, médio e grande portes privadas do Brasil e de vários países participaram dos programas da FDC.