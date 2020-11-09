Drive-Thru do Fórum de Vitória recebe protocolos físicos

Para garantir a rapidez no processo, equipes estão no local do Drive-Thru dando todo suporte necessário Crédito: OAB-ES/Divulgação

O serviço de Drive-Thru da OAB-ES, que funciona em frente ao Fórum Cível Criminal de Vitória, tem proporcionado agilidade e praticidade ao trabalho da advocacia capixaba. No local, são recebidas petições e autos físicos de processos de todas as Varas, exceto petições iniciais. Em menos de um mês, já foram entregues 1.466 processos e 3.783 protocolos.

O sistema, montado em frente à escadaria do Fórum de Vitória, funciona da 12h às 17h, de segunda a sexta-feira, e possibilita ao advogado efetuar o protocolo de dentro de seu veículo. O Sistema Drive-Thru, iniciativa da Seccional Espírito Santo, foi instituído quando da retomada presencial do Poder Judiciário e teve por objetivo evitar as filas.

Para garantir a rapidez no processo, uma equipe da OAB-ES e da CAAES está prestando atendimento no local dando todo suporte técnico e fazendo abordagem a advogados e advogadas. É importante destacar que serviços como diligências, carga de processos e despacho direto com juiz responsável da vara são realizados diretamente no Fórum.

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, comenta que a ação foi realizada para agilizar o atendimento aos advogados e advogadas e garantir segurança durante a pandemia do coronavírus e afirma que o sistema tem sido bem avaliado pela advocacia capixaba.

Em menos de um mês, 1.466 processos e 3.783 protocolos já foram entregues no Drive-Thru do Fórum de Vitória Crédito: OAB-ES/Divulgação

Para o advogado Heverton de Oliveira Brandão Junior, o drive-thru está sendo excelente para nossa categoria. Para mim, que particularmente atuo como advogado em Vitória, tem sido ótimo, pois realizar protocolo de Vara por Vara já era negativo independentemente da pandemia da Covid. O serviço poderia ficar continuamente aqui no Fórum, disse.

A advogada Rafaela Bravo concorda. O Sistema Drive-Thru está resolvendo e dando agilidade ao meu trabalho. Está excelente, comentou.