Drive-Thru do Fórum de Vitória recebe protocolos físicos

O serviço de Drive-Thru da OAB-ES, que funciona em frente ao Fórum Cível Criminal de Vitória, tem proporcionado agilidade e praticidade ao trabalho da advocacia capixaba. No local, são recebidas petições e autos físicos de processos de todas as Varas, exceto petições iniciais. Em menos de um mês, já foram entregues 1.466 processos e 3.783 protocolos.
O sistema, montado em frente à escadaria do Fórum de Vitória, funciona da 12h às 17h, de segunda a sexta-feira, e possibilita ao advogado efetuar o protocolo de dentro de seu veículo. O Sistema Drive-Thru, iniciativa da Seccional Espírito Santo, foi instituído quando da retomada presencial do Poder Judiciário e teve por objetivo evitar as filas.
Para garantir a rapidez no processo, uma equipe da OAB-ES e da CAAES está prestando atendimento no local dando todo suporte técnico e fazendo abordagem a advogados e advogadas. É importante destacar que serviços como diligências, carga de processos e despacho direto com juiz responsável da vara são realizados diretamente no Fórum.
O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, comenta que a ação foi realizada para agilizar o atendimento aos advogados e advogadas e garantir segurança durante a pandemia do coronavírus e afirma que o sistema tem sido bem avaliado pela advocacia capixaba.
Para o advogado Heverton de Oliveira Brandão Junior, o drive-thru está sendo excelente para nossa categoria. Para mim, que particularmente atuo como advogado em Vitória, tem sido ótimo, pois realizar protocolo de Vara por Vara já era negativo independentemente da pandemia da Covid. O serviço poderia ficar continuamente aqui no Fórum, disse.
A advogada Rafaela Bravo concorda. O Sistema Drive-Thru está resolvendo e dando agilidade ao meu trabalho. Está excelente, comentou.
"O Sistema Drive-Thru implantado pela OAB-ES no Fórum de Vitória foi uma ideia maravilhosa para a advocacia porque otimiza nossos trabalhos e economiza o nosso tempo. Hoje em dia o que mais precisamos são de projetos que irão trazer praticidade para o nosso dia a dia. Como os Fóruns funcionam na parte da tarde, sempre fica corrido pois temos muitas diligências durante o dia e percorremos várias comarcas. Antes tínhamos que procurar vaga, estacionar e enfrentar fila para entrar no Fórum, passar pela revista, fila no atendimento. Parabenizo a OAB pela iniciativa e que possa ser expandida para os outros Fóruns também."