Concorra a cortesias de consumação para o Oktoberfest

O Espírito Santo recebe mais um grande evento cultural. Nos dias 19, 20 e 21 de outubro, acontece a primeira Oktoberfest oficial no Espírito Santo com diversas atrações para todas as idades no parque da Prainha.

O local do evento será coberto e terá palcos onde bandas e grupos culturais se apresentarão. Para comodidade dos visitantes o local e contará com espaço kids, para melhor atender quem passará pelo evento.

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Crédito: pixabay





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Com a primeira Oktoberfest no Espírito Santo, o estado mantém viva as tradições e cultura dos colonizadores alemães, por meio das músicas e culinária.

Temos um prazer muito grande em colaborar na realização desse evento que é replicado em várias cidades do Brasil e do mundo e que trará a Vila Velha um movimento significativo nos hotéis, nos setores comerciais de alimentação e turismo, disse o secretário interino de Cultura, Luiz Felipe Faria de Azevedo.

Sobre a Oktoberfest

Em 12 de outubro de 1810, o Príncipe herdeiro Luís, da Baviera, casou-se com a Princesa Teresa, da Saxônia. Para comemorar o evento real, foi realizada uma verdadeira festa, com direito a corridas de cavalos. No ano seguinte, a decisão de repetir as corridas de cavalo deu origem à tradição da Oktoberfest.

Serviço:

I Oktoberfest Espírito Santo

Data: 19 a 21 de outubro, no parque da Prainha, com entrada franca.

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