Advogados fazem recadastramento para garantir benefícios da OAB-ES

Com o objetivo de manter a qualidade e a eficiência da comunicação entre a entidade e a advocacia capixaba, especialmente neste momento de pandemia, a OAB-ES dá continuidade ao recadastramento de profissionais inscritos na Seccional Espírito Santo.
Os advogados e advogadas recadastrados têm direito aos serviços da OAB-ES, como benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados, convênios, transporte, recortes digitais, curso e palestras, dentre outros.
A meta é a maior prestação de serviços aos advogados e estagiários, por meio da modernização da OAB-ES.
Como se recadastrar
O recadastramento é prático e seguro. Basta o advogado acessar o site da OAB-ES, no link: www.oabes.org.br/recadastramento . O preenchimento leva menos de um minuto.
Com os dados corretos, os advogados garantem as informações e os benefícios que a OAB-ES habitualmente oferece aos inscritos. Os dados solicitados são para controle interno e exclusivo da OAB-ES.
De acordo com a vice-presidente da OAB-ES, Anabela Galvão, o recadastramento é essencial para uma melhor comunicação entre a instituição e a classe: A atualização é muito importante e significativa para uma comunicação eficiente entre a Ordem e os profissionais. É por meio desses contatos, que a OAB-ES encaminha as informações eletrônicas via e-mail, além de mensagens sobre as atividades e ações institucionais. Por isso, é importante manter a base cadastral sempre atualizada. A atualização cadastral garante ainda o acesso às questões de interesse para o exercício da advocacia, como agenda de eventos, cursos, palestras e demais benefícios, informa a vice-presidente.