Advogados fazem recadastramento para garantir benefícios da OAB-ES

Anabela Galvão é vice-presidente da OAB-ES Crédito: Divulgação

Com o objetivo de manter a qualidade e a eficiência da comunicação entre a entidade e a advocacia capixaba, especialmente neste momento de pandemia, a OAB-ES dá continuidade ao recadastramento de profissionais inscritos na Seccional Espírito Santo.

Os advogados e advogadas recadastrados têm direito aos serviços da OAB-ES, como benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados, convênios, transporte, recortes digitais, curso e palestras, dentre outros.

A meta é a maior prestação de serviços aos advogados e estagiários, por meio da modernização da OAB-ES.

Como se recadastrar

O recadastramento é prático e seguro. Basta o advogado acessar o site da OAB-ES, no link: www.oabes.org.br/recadastramento . O preenchimento leva menos de um minuto.

Com os dados corretos, os advogados garantem as informações e os benefícios que a OAB-ES habitualmente oferece aos inscritos. Os dados solicitados são para controle interno e exclusivo da OAB-ES.