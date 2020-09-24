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Advogados fazem recadastramento para garantir benefícios da OAB-ES

Processo leva menos de 1 minutos e dá direito a convênios, transporte, cursos, palestras, entre outros

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 18:29
Anabela Galvão é vice-presidente da OAB-ES
Anabela Galvão é vice-presidente da OAB-ES Crédito: Divulgação
Com o objetivo de manter a qualidade e a eficiência da comunicação entre a entidade e a advocacia capixaba, especialmente neste momento de pandemia, a OAB-ES dá continuidade ao recadastramento de profissionais inscritos na Seccional Espírito Santo.
Os advogados e advogadas recadastrados têm direito aos serviços da OAB-ES, como benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados, convênios, transporte, recortes digitais, curso e palestras, dentre outros.
A meta é a maior prestação de serviços aos advogados e estagiários, por meio da modernização da OAB-ES.

Como se recadastrar

O recadastramento é prático e seguro. Basta o advogado acessar o site da OAB-ES, no link: www.oabes.org.br/recadastramento . O preenchimento leva menos de um minuto.
Com os dados corretos, os advogados garantem as informações e os benefícios que a OAB-ES habitualmente oferece aos inscritos. Os dados solicitados são para controle interno e exclusivo da OAB-ES.
De acordo com a vice-presidente da OAB-ES, Anabela Galvão, o recadastramento é essencial para uma melhor comunicação entre a instituição e a classe: A atualização é muito importante e significativa para uma comunicação eficiente entre a Ordem e os profissionais. É por meio desses contatos, que a OAB-ES encaminha as informações eletrônicas via e-mail, além de mensagens sobre as atividades e ações institucionais. Por isso, é importante manter a base cadastral sempre atualizada. A atualização cadastral garante ainda o acesso às questões de interesse para o exercício da advocacia, como agenda de eventos, cursos, palestras e demais benefícios, informa a vice-presidente.
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