Paralisação de ônibus: Direito de greve não é terra sem lei no Brasil

O direito de greve não é terra sem lei no Brasil, a legitimidade da paralisação exige o aviso prévio de 72 horas, visto que o transporte público é considerado uma atividade essencial. Qualquer ação organizada que não siga essa regra constitucional é considerada um abuso.

A estratégia de parar os veículos que passavam pela importante via de Vila Velha e forçar o desembarque foi desumana com os passageiros, no cumprimento de suas obrigações e afazeres cotidianos. Não é assim que se faz greve e se ganha o apoio da população.