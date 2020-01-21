Rodoviários encerram paralisação e liberam ônibus na Grande Vitória

Os rodoviários decidiram encerrar o movimento que retirou mais de 140 ônibus das ruas da Grande Vitória, na manhã desta terça-feira (21). Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), as empresas sinalizaram que vão pagar o tíquete-alimentação até esta quarta-feira (22), e o adiantamento do salário até a próxima segunda-feira (28).
A manifestação atingiu aTabuazeiro, que opera ônibus municipais de Vitória, e a Metropolitana, uma das viações do sistema Transcol. Além de impedir a saída dos coletivos das garagens dessas empresas, os rodoviários também passaram a parar os ônibus que seguiam no sentido Centro de Vila Velha da Avenida Carlos Lindenberg, na manhã desta terça.
A Ceturb-ES informou que já notificou os consórcios operadores para que as demais empresas possam alocar veículos para suprir as linhas que foram prejudicadas com a paralisação. Segundo a companhia, nove linhas foram afetadas pela paralisação: 514, 627, 664, 665, 668, 672, 761, 773 e 775.
Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) chamou de "ação intransigente do Sindirodoviários" a paralisação parcial. O GVbus afirmou que o movimento é "ilegal e baseado em um problema pontual" e que o Sindirodoviários" agiu de forma repentina e sem propósito, pegando a todos de surpresa, especialmente a população.