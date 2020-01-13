Para cada 5 assassinatos no ES, 4 pessoas perdem a vida no trânsito

Em números absolutos, foram registrados 1.109 homicídios dolosos (intencionais) no Estado em 2018, número que caiu para 978 em 2019. No mesmo intervalo, as ruas, avenidas e estradas do Espírito Santo foram cenário de 742 mortes em 2018, número que subiu para 807 em 2019 – conforme a coluna apurou com exclusividade junto a fontes da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Todos os números são oficiais.

Arredondando as contas, podemos dizer que, em 2019, para cada cinco vítimas de homicídios dolosos, o Espírito Santo teve quatro vítimas de acidentes de trânsito.

Como se pode observar no Gráfico 1 (acima), as duas linhas estão formando o que estatísticos costumam chamar de “mordida de jacaré”: no plano cartesiano, “a boca está se fechando”, ou seja, as duas linhas estão se aproximando. Se, em 2020, o índice de “mortes matadas” continuar diminuindo e o de mortes no trânsito continuar crescendo, a tendência é que, em pouco tempo, haja mais pessoas mortas no Espírito Santo por acidentes de trânsito do que por assassinatos intencionais.

Comparando-se cada mês de 2019 com o mesmo mês do ano anterior, temos outra conclusão preocupante: de 2018 para 2019, o número de vítimas fatais no trânsito foi maior em oito dos 12 meses. Só houve menos mortes em junho, julho, setembro e novembro de 2019, em relação aos mesmos meses de 2018.

Estamos tratando aqui, portanto, de uma epidemia, que requer a máxima atenção de autoridades e de toda a sociedade capixaba.

MORTES POR CEM MIL HABITANTES

Quando se trata de mortes por grupo de cem mil habitantes, confirmando as conclusões do primeiro gráfico, os números também preocupam. De 2018 para 2019, considerando homicídios dolosos, esse indicador caiu de 28,0 para 24,3 no Espírito Santo. Já o índice de vítimas fatais no trânsito cresceu de 18,6 para 20,0 por cem mil habitantes.

Em 2018, a diferença era de quase 10 mortes. Em 2019, ficou em 4,3. Veja o Gráfico 2:

REGIÃO METROPOLITANA

Até pela dimensão, a Região Metropolitana concentra a maior quantidade tanto de assassinatos como de mortes no trânsito. O número absoluto de homicídios dolosos é bem maior que o de mortes no trânsito. Porém, neste recorte, observa-se a mesma tendência da análise geral: de 2018 para 2019, os assassinatos caíram 16,8%, enquanto as mortes no trânsito aumentaram 9,2%, conforme o Gráfico 3 (abaixo).

Observe-se que, neste caso – assim como na análise que se segue de outras regiões –, levamos em conta os dados de janeiro a novembro, pois não obtivemos os números específicos de mortes no trânsito em dezembro por região.

REGIÃO SERRANA

Em termos proporcionais, a situação é particularmente alarmante em duas regiões do Estado: a Serrana, cortada pela BR 62, e a Sul, atravessada pela BR 101. Nas duas, já morre muito mais gente nas estradas do que de “morte matada”.

Na primeira, de janeiro a novembro, o número de homicídios dolosos caiu de 56 para 37 de 2018 para 2019 (queda de 34%), enquanto o de mortes no trânsito saltou de 97 para 115 (elevação de 18,5%).

De janeiro a novembro de 2019, na Região Serrana, o número de mortes no trânsito foi mais de três vezes maior que o de assassinatos, conforme o Gráfico 4:

REGIÃO SUL

De janeiro a novembro de 2019, na comparação com o mesmo período do ano anterior, o número de homicídios dolosos na Região Sul diminuiu de 81 para 69 (redução de 14,8%). Já o de vítimas fatais de acidentes de trânsito passou de 133 para 143 (aumento de 7,5%).