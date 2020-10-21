"O maior impacto da pandemia nas crianças é o distanciamento"

O impacto da pandemia é brutal em crianças e adultos. Vivíamos uma relativa calma mundial, depois da Guerra Fria, durante os anos 90 e os primeiros vinte anos deste século. Percebo que as crianças lidam com a questão da pandemia de uma forma até mais leve do que os adultos, pois os mais velhos têm mais consciência dos impactos sanitários e econômicos. O maior impacto nas crianças é a necessidade de distanciamento social, que abala o aprendizado social, o aprendizado lúdico e o aprendizado técnico. Lamentavelmente, estas crianças que já passavam tempo demais na frente das telas, aumentaram ainda mais o consumo de jogos e redes sociais. E, por último, um problema de saúde mental: como muitos pais estão estressados, algumas crianças sofrem violências físicas e psicológicas na quarentena, sem que o ponto de contato escolar e social percebam.