O desafio de preparar alunos para um futuro ainda mais competitivo

Mercado competitivo e em constante mudança: a preparação para novos tempos começa ainda na escola Crédito: Freepik

O avanço acelerado da tecnologia, nas últimas décadas, provocou uma série de mudanças em todo o mundo, afetando também  e principalmente  o mercado de trabalho, com o surgimento de novas demandas, diferentes serviços e formas de consumo. Portanto, transformar o estudante em um profissional bem-sucedido, dentro de um ambiente competitivo e transitório, tornou-se um desafio para o educador e para as instituições de ensino.

O trabalho mudou radicalmente e está em período de transição. Não existe mais aquela coisa de ter uma carreira. Antes, você entrava em uma empresa e ficava até aposentar. Isso é raro e vai ser cada vez mais. Não é mais estranho você dar uma guinada e fazer alguma coisa diferente do que fazia antes; isso é algo que eu já observo dentro da universidade, com alunos mudando rapidamente de cursos, constata a professora Cláudia Broetto Rossetti, do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Entretanto, para a especialista, a nova realidade não deve ser motivo para desespero dos estudantes. Para lidar com a questão da ansiedade, gerada por tanta fluidez e incertezas, a professora destaca a importância de ter boas relações dentro do contexto familiar, além de uma rede de apoio formada por amigos e outras pessoas que convivem socialmente com o estudante.

Outro aspecto apontado pela educadora é a necessidade de ter boas expectativas em relação às mudanças.

"Encarar a possibilidade da competição e dessa coisa mais fluida do trabalho como algo positivo, e não negativo. Tudo bem que, nesse cenário de fluidez, você não tenha tantas certezas, mas em compensação, (a mudança) te abre muitas possibilidades, então tem o lado positivo" Cláudia Broetto Rossetti - Professora do Departamento de Psicologia Social e Desenvolvimento da Ufes

SUPORTE

A rede de apoio se torna ainda mais importante no momento em que o mundo enfrenta a pandemia da Covid-19 que, entre outros impactos, provocou o fechamento das escolas e universidades durante quase todo o ano letivo de 2020. Cláudia reforça que se trata de uma situação sem precedentes, e que vai se refletir nos próximos anos em todas as faixas etárias.

Com certeza, vamos demorar alguns anos para superar, principalmente a questão dos grupos desfeitos, de não ter essa interação face a face, de tudo ter ficado virtual, pondera.

Para a educadora, a escola terá um papel fundamental na retomada da normalidade dos estudantes, tanto no aspecto de aprendizagem, quanto nas relações sociais para ajudá-los a construir uma trajetória bem-sucedida.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Para assegurar uma educação mais abrangente, que prepare melhor o estudante para o futuro, é imprescindível o investimento na qualificação dos profissionais de ensino, em todos os níveis, atesta o professor universitário Rafael Cláudio Simões. O educador faz uma crítica à histórica segmentação na abordagem dos conteúdos, mas defende que a base curricular - aprovada recentemente - amplia as temáticas que auxiliam na formação do estudante como cidadão.

Durante muito tempo, fomos compartimentalizando tudo e desenvolvendo 'caixinhas' para nossa vida e para a organização da sociedade. Essa separação é que, muitas vezes, nos impede de ter uma visão do todo e de pensar a nossa responsabilidade nesses vários campos", avalia Rafael Simões.