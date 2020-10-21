O desafio de preparar alunos para um futuro ainda mais competitivo

O avanço acelerado da tecnologia, nas últimas décadas, provocou uma série de mudanças em todo o mundo, afetando também e principalmente o mercado de trabalho, com o surgimento de novas demandas, diferentes serviços e formas de consumo. Portanto, transformar o estudante em um profissional bem-sucedido, dentro de um ambiente competitivo e transitório, tornou-se um desafio para o educador e para as instituições de ensino.
O trabalho mudou radicalmente e está em período de transição. Não existe mais aquela coisa de ter uma carreira. Antes, você entrava em uma empresa e ficava até aposentar. Isso é raro e vai ser cada vez mais. Não é mais estranho você dar uma guinada e fazer alguma coisa diferente do que fazia antes; isso é algo que eu já observo dentro da universidade, com alunos mudando rapidamente de cursos, constata a professora Cláudia Broetto Rossetti, do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Entretanto, para a especialista, a nova realidade não deve ser motivo para desespero dos estudantes. Para lidar com a questão da ansiedade, gerada por tanta fluidez e incertezas, a professora destaca a importância de ter boas relações dentro do contexto familiar, além de uma rede de apoio formada por amigos e outras pessoas que convivem socialmente com o estudante.
Outro aspecto apontado pela educadora é a necessidade de ter boas expectativas em relação às mudanças.
"Encarar a possibilidade da competição e dessa coisa mais fluida do trabalho como algo positivo, e não negativo. Tudo bem que, nesse cenário de fluidez, você não tenha tantas certezas, mas em compensação, (a mudança) te abre muitas possibilidades, então tem o lado positivo"
SUPORTE
A rede de apoio se torna ainda mais importante no momento em que o mundo enfrenta a pandemia da Covid-19 que, entre outros impactos, provocou o fechamento das escolas e universidades durante quase todo o ano letivo de 2020. Cláudia reforça que se trata de uma situação sem precedentes, e que vai se refletir nos próximos anos em todas as faixas etárias.
Com certeza, vamos demorar alguns anos para superar, principalmente a questão dos grupos desfeitos, de não ter essa interação face a face, de tudo ter ficado virtual, pondera.
Para a educadora, a escola terá um papel fundamental na retomada da normalidade dos estudantes, tanto no aspecto de aprendizagem, quanto nas relações sociais para ajudá-los a construir uma trajetória bem-sucedida.
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Para assegurar uma educação mais abrangente, que prepare melhor o estudante para o futuro, é imprescindível o investimento na qualificação dos profissionais de ensino, em todos os níveis, atesta o professor universitário Rafael Cláudio Simões. O educador faz uma crítica à histórica segmentação na abordagem dos conteúdos, mas defende que a base curricular - aprovada recentemente - amplia as temáticas que auxiliam na formação do estudante como cidadão.
Durante muito tempo, fomos compartimentalizando tudo e desenvolvendo 'caixinhas' para nossa vida e para a organização da sociedade. Essa separação é que, muitas vezes, nos impede de ter uma visão do todo e de pensar a nossa responsabilidade nesses vários campos", avalia Rafael Simões.
Mais do que um problema de grade curricular, devemos pensar essa multidisciplinaridade, que deve ser trabalhada nas escolas, através de projetos. Para isso, é necessário que os sistemas de ensino, públicos e particulares, trabalhem na qualificação dos profissionais, completa.