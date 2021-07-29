Mito da ginástica, Nadia Comaneci parabeniza Rebeca Andrade pela prata

A prata de Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Tóquio rendeu elogios de ninguém menos que Nadia Comaneci, a ex-ginasta romena que recebeu a primeira nota 10 da história dos Jogos Olímpicos.
Cinco vezes medalhista de ouro e dona de nove pódios em Olimpíadas, Comaneci recordou uma competição de 2013 que leva seu nome e da qual Rebeca, ainda jovem, participou e se sagrou campeã.
"Tudo começou em 2013 aqui em Oklahoma quando Rebeca Andrade venceu como júnior no [torneio] Nadia Comaneci Invitational. Muito orgulho por seu trabalho duro. Parabéns, Brasil", postou a romena nas redes sociais.