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Atriz e atleta

Ex-Chiquitita é promessa do Brasil nas Paralimpíadas

Atriz possui Ataxia de Friedreich, uma doença neurodegenerativa que afeta o equilíbrio, a coordenação e a energia.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 ago 2024 às 18:30

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 18:30

Giovanna Boscolo é esperança de medalha para o Brasil
Giovanna Boscolo é esperança de medalha para o Brasil Crédito: Reprodução/Rede Social
Giovanna Buscolo, vai representar o Brasil nas Paralimpíadas. Atleta e atriz, que interpretou Michelle no ramake brasileiro, competirá em Paris 2024 no arremesso de peso e no lançamento de club,  uma modalidade exclusiva do torneio paralímpico que consiste em arremessar uma espécie de pino de boliche à distância.
Giovanna Boscolo, de 21 anos, foi diagnosticada aos 15 com uma doença neurodegenerativa chamada ataxia de Friedreich. Os sintomas incluem perda de coordenação motora e perda de equilíbrio. A doença ainda pode provocar cardiopatias. Em um vídeo no Instagram, Giovanna conta sua trajetória desde a descoberta da doença e explica sobre os sintomas. "Tenho dificuldade de equilíbrio, coordenação, mas continuo firme e forte com a minha fisioterapia", diz ela.
Filha de educadores físicos, Giovanna praticava ginástica aeróbica e participava de torneios. Aos 15 anos, porém, os sintomas da ataxia começaram a aparecer e ela precisou interromper a prática. A curiosidade sobre genética a levaram a cursar biomedicina na faculdade. "Na maioria das vezes, o que parece uma pedra no caminho é a maior oportunidade de você construir um castelo, basta mudar a sua percepção", escreveu Giovanna há cerca de um mês, quando anunciou sua convocação para Paris.

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