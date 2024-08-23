Ex-Chiquitita é promessa do Brasil nas Paralimpíadas

Giovanna Boscolo é esperança de medalha para o Brasil Crédito: Reprodução/Rede Social

Giovanna Buscolo, vai representar o Brasil nas Paralimpíadas. Atleta e atriz, que interpretou Michelle no ramake brasileiro, competirá em Paris 2024 no arremesso de peso e no lançamento de club, uma modalidade exclusiva do torneio paralímpico que consiste em arremessar uma espécie de pino de boliche à distância.

Giovanna Boscolo, de 21 anos, foi diagnosticada aos 15 com uma doença neurodegenerativa chamada ataxia de Friedreich. Os sintomas incluem perda de coordenação motora e perda de equilíbrio. A doença ainda pode provocar cardiopatias. Em um vídeo no Instagram, Giovanna conta sua trajetória desde a descoberta da doença e explica sobre os sintomas. "Tenho dificuldade de equilíbrio, coordenação, mas continuo firme e forte com a minha fisioterapia", diz ela.