Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • O que as catástrofes naturais e suas consequências têm a nos ensinar
Meio ambiente

O que as catástrofes naturais e suas consequências têm a nos ensinar

É preciso romper com os limites municipais articulando as políticas de planejamento urbano considerando as bacias hidrográficas. É indispensável deixar as cidades mais parecidas com o que eram antes

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

28 fev 2020 às 05:00
Caio Neri

Colunista

Caio Neri

Cachoeiro de Itapemirim durante as chuvas de janeiro Crédito: Wagner Queiroz
O início de 2020 foi marcado por uma série de catástrofes naturais no Espírito Santo e no Brasil. Cidades do interior, como Iconha, e metrópoles, como São Paulo e Belo Horizonte, registraram alagamentos sem precedentes, desabamentos, mortes e inúmeros desalojados e desabrigados por conta da fúria da natureza, um cenário de verdadeiro caos, gerando intenso prejuízo econômico e social.
Porém, não se pode deixar de avaliar tal contexto sem levar em consideração o processo de urbanização que, exponenciado a partir da Revolução Industrial, acarretou em transformações e solicitações urbanas cujas respostas adequadas nem sempre são simples, mas muitas já conhecidas.

Veja Também

Entenda as medidas de socorro econômico para vítimas das chuvas no ES

Chuvas no ES: entenda como a tragédia poderia ter sido evitada

Todavia, e isso não é dado novo ou surpreendente, o Estado mostrou-se inepto no empreendimento de políticas habitacionais, sobretudo na fiscalização de novas edificações e na desocupação de áreas de perigo. As consequências podem ser exemplificadas por diversas tragédias como a de Iconha.
Em todo o país, rios e córregos foram canalizados e maltratados ao longo do tempo. As áreas verdes diminuíram e o cinza (que se traduz em impermeabilização do solo) tomou conta das cidades. Resultado: quando chove forte, os cursos de água enchem mais rapidamente e sem ter como seguir o destino natural de correr normalmente, eles correm mais rápido, em velocidade violenta, além disso, a vasão demora cada vez mais. É a natureza reocupando seu lugar.

Veja Também

Sem solidariedade, tragédia no ES após chuvas seria bem maior

Radar meteorológico que foi descartado poderia salvar vidas

Desastre fiscal brasileiro abre as comportas para as tragédias da chuva

A Constituição da República apresentou o direito à moradia digna valendo-se de conjugação hermenêutica, associando-o à primazia do princípio da dignidade da pessoa humana. Daí ressaem diversas necessidades de intervenção estatal. Uma delas é a urgente demarcação e proteção efetiva das áreas de preservação ambiental e de riscos, impedindo o surgimento de novas edificações irregulares, ao mesmo tempo que guarda o equilíbrio natural do ciclo da água.
Outro dever decorrente do direito à moradia é o incremento na legislação urbanística, garantindo que toda a área impermeabilizada seja obrigatoriamente recuperada.

Veja Também

A cobrança pela bagagem de mão é liberalismo predatório

Fala de Guedes sobre domésticas e dólar é desrespeitosa e causa revolta

A estranha fixação de Bolsonaro em torno da sexualidade

Também se apresenta imprescindível a recuperação dos rios, incluindo os trechos urbanos, preservando a vegetação ciliar, a vida e a qualidade da água, e liberando as áreas alagáveis, que na verdade são parte do próprio rio, a exemplo do que ocorre nas regiões ribeirinhas do Rio Doce. Verdadeiramente, é preciso romper com os limites municipais articulando as políticas de planejamento urbano considerando as bacias hidrográficas. É indispensável deixar as cidades mais parecidas com o que eram antes.
É obrigação do Estado a correta ordenação das cidades e o direcionamento de seu crescimento, respeitando a função social da propriedade, garantindo condições de moradia digna e, principalmente, respeitando a natureza. De igual maneira, cabe à Administração, caso se mostre omissa, responder pelos prejuízos que seu descaso causou às vidas humanas envolvidas.

Caio Neri

E graduado em Direito pela Ufes e assessor juridico do Ministerio Publico Federal (MPF). Questoes de cidadania e sociedade tem destaque neste espaco.

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Meio Ambiente Iconha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados