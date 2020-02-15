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Leonel Ximenes

Novo Império terá ala com 50 crianças carentes no Sambão do Povo

Ala  “Quando crescer quero ser doutor” é formada por menores em situação de vulnerabilidade e risco social atendidos pelo projeto Cajun (Caminhando Juntos) da Prefeitura de Vitória

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

15 fev 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Algumas das crianças que vão desfilar na Novo Império neste sábado (15) Crédito: Divulgação
Sem levantar a taça de campeã do carnaval capixaba há 31 anos, a Novo Império preparou surpresas para brilhar no Sambão neste sábado. A tradicional escola de Caratoíra, que tem seis títulos, quer emocionar o público com a última ala, chamada “Quando crescer quero ser doutor”. É formada por 50 crianças em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas pelo projeto Cajun (Caminhando Juntos) da Prefeitura de Vitória. O carnavalesco Peterson Alves desenhou a fantasia que foi confeccionada pelas próprias crianças com a ajuda de monitores do Cajun.
O próprio diretor de Carnaval da Novo Império, Carlos Fabian, vem de uma família carente do bairro. Professor da rede municipal de Vitória e doutorando em Educação pela Ufes, ele desenvolve os projetos sociais da agremiação.

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Outra novidade da Novo Império, a sexta e penúltima escola a desfilar, é uma ala com 50 professores de escolas públicas. A ala da educação tem um sugestivo nome: “Vou à escola”.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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