Novo Império terá ala com 50 crianças carentes no Sambão do Povo

Sem levantar a taça de campeã do carnaval capixaba
há 31 anos, a Novo Império
preparou surpresas para brilhar no Sambão neste sábado. A tradicional escola de Caratoíra, que tem seis títulos, quer emocionar o público com a última ala, chamada “Quando crescer quero ser doutor”. É formada por 50 crianças em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas pelo projeto Cajun (Caminhando Juntos)
da Prefeitura de Vitória. O carnavalesco Peterson Alves desenhou a fantasia que foi confeccionada pelas próprias crianças com a ajuda de monitores do Cajun.
O próprio diretor de Carnaval da Novo Império, Carlos Fabian, vem de uma família carente do bairro. Professor da rede municipal de Vitória e doutorando em Educação pela Ufes, ele desenvolve os projetos sociais da agremiação.
Outra novidade da Novo Império, a sexta e penúltima escola a desfilar, é uma ala com 50 professores de escolas públicas. A ala da educação tem um sugestivo nome: “Vou à escola”.