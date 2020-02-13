ESse Samba: tradição da Novo Império vai cantar alto no sambão

A Novo Império é uma das mais antigas e tradicionais escolas de samba do Espírito Santo. Desde 1956, a comunidade de Caratoíra celebra, ano a ano, um amor que envolve várias gerações. Em 2020, a agremiação será a quinta passar pelo Sambão do Povo com o enredo "O Be-a-bá dos Guris: Uma Lição para Todos", criado para celebrar os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A Gazeta convidou a escola a se apresentar ao público pelos olhos da própria comunidade, com fotos, vídeos e depoimentos. Confira!