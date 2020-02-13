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Paixão na avenida

ESse Samba: tradição da Novo Império vai cantar alto no sambão

Com uma agremiação apaixonada, escola quer empolgar na passarela do samba e promete desfile emocionante

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 19:16
Produção de fantasias da escola de samba Novo Império Crédito: Carlos Alberto
Crédito:
A Novo Império é uma das mais antigas e tradicionais escolas de samba do Espírito Santo. Desde 1956, a comunidade de Caratoíra  celebra, ano a ano, um amor que envolve várias gerações. Em 2020,  a agremiação será a quinta passar pelo Sambão do Povo com o enredo "O Be-a-bá dos Guris: Uma Lição para Todos", criado para celebrar os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A Gazeta convidou a escola a se apresentar ao público pelos olhos da própria comunidade, com fotos, vídeos e depoimentos. Confira!  

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