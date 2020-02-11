Carnaval de Vitória: camarotes terão até 10h de bufê liberado e open bar

O sinal já está verde para quem quer garantir os desfiles do Carnaval de Vitória 2020 em alto estilo. Os camarotes que serão instalados no Sambão do Povo oferecem até 10h de serviço all inclusive nos moldes premium, como é o caso do Camarote Zig Zag, que já está até esgotado para o sábado (15).
No Camarote Zig Zag, os foliões poderão degustar diversos petiscos e comidinhas, além de um cardápio de drinques diversos e várias outras bebidas alcoólicas. Os convidados vão poder curtir tudo que acontece na passarela do samba, com uma visão privilegiada, conforto e segurança. Além disso, eles terão um bufê excelente e bebidas, tudo para trazer uma experiência marcante, explica o diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, Marcio Chagas.
Oficialmente, pela primeira vez, a passarela do samba capixaba também ganhará seu primeiro camarote LGBT+. O Zoe terá DJs para os intervalos, praça de alimentação exclusiva e climatização. Na sexta (14), a venda de comida e bebida será à parte e, no sábado (15), o valor do convite já inclui todo o serviço de catering. O espaço ainda trará Monique Evans e sua esposa, Cacá Werneck, como presenças VIPs.
(Com informações da Revista.AG).
CAMAROTES
- Camarote Zig Zag
- Nos dias 14 e 15 de fevereiro vai oferecer serviço de open food e open bar nos moldes do all inclusive premium, com bebidas selecionadas e bufê exclusivo.
- Ingressos: R$ 660 (2º lote, para sexta-feira) - Vendas por meio do LeBillet.com.br
- *Assinantes de A GAZETA têm desconto especial na compra deste convite.
- Camarote Zoe
- Nos dois dias oferece ambiente climatizado, praça de alimentação exclusiva e atrações especiais nos intervalos das escolas. Na sexta (14), bufê e bebidas são comprados à parte e, no sábado (15), o sistema é all inclusive.
- Ingressos: R$ 120 (pista, para sexta-feira, 1º lote); R$ 60 (pista, para sexta-feira, 1º lote, meia-entrada); R$ 340 (open bar, para sábado, 1º lote); R$ 380 (passaporte para os dois dias, 2º lote) - Vendas por meio do LeBillet.com.br
- Camarote 10
- Na sexta (14) bebidas e alimentação serão vendidos em bares exclusivos dentro do camarote, já no sábado (15) os foliões terão direito ao serviço de open bar, serviço de customização de abadá e eco copo de brinde.
- Ingressos: R$ 70 (2º lote, para sexta-feira, meia-entrada); R$ 140 (2º lote, para sexta-feira); R$ 390 (3º lote, para o sábado); R$ 410 (passaporte para os dois dias, 3º lote) - Vendas por meio do LeBillet.com.br
- Camarote Vix
- Na sexta (14) os serviços de bar serão pagos à parte e no sábado será oferecido sistema de open bar. Nos dois dias os foliões terão shows nos intervalos e espaço relax à disposição.
- Ingressos: R$ 90 (1º lote, meia-entrada, para sexta-feira); R$ 180 (1º lote, para sexta-feira) - Vendas por meio do LeBillet.com.br
- Camarote TOP
- Tem atrações especiais para os intervalos dos desfiles, é climatizado e tem espaço de beleza para retoque de maquiagem. Na sexta (14) a venda de comidas e bebidas é feita à parte do convite. No sábado (15) serão oferecidos três tipos de convites, cada um dando direito a um tipo de serviço diferente.
- Ingressos: R$ 60 (meia-entrada, pista, para sexta-feira); R$ 120 (pista, para sexta-feira); R$ 150 (pista, para sábado, meia-entrada); R$ 300 (pista, para sábado); R$ 340 (open bar, para o sábado); R$ 430 (all inclusive, para o sábado) - Vendas por meio do LeBillet.com.br
- Camarote Destaque
- Vai funcionar em sistema de bar premium exclusivo na sexta (14) e open bar premium no sábado (15), quando também oferecerá abadá customizado.
- Ingressos: R$ 104 (2º lote, meia-entrada, para sexta-feira); R$ 208 (2º lote, para sexta-feira) - Vendas por meio do LeBillet.com.br