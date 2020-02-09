Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Não adianta cancelar o carnaval e desabrigar quem sobrevive da sua existência
Folia para pensar

Não adianta cancelar o carnaval e desabrigar quem sobrevive da sua existência

Temos outros cancelamentos para propor: salários exorbitantes que beiram o escatológico frente à pobreza extrema do nosso povo. Podemos cancelar a nossa corrupção diária furando filas e dando “jeitinho” em tudo

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

09 fev 2020 às 04:00

Colunista

Desfile da Escola de Samba Unidos da Piedade no Sambão do Povo Crédito: Carlos Alberto Silva/arquivo
Mas que tal se também cancelássemos nosso preconceito sobre uma cultura que, de tão marginalizada, vira a primeira alternativa para salvar a população de uma tragédia?
Temos outros cancelamentos também para propor: salários exorbitantes que beiram o escatológico frente à pobreza extrema do nosso povo. Ainda podemos cancelar a nossa corrupção diária furando filas e dando “jeitinho” em tudo. Podemos cancelar também a nossa falta de educação e cuidado com o lixo que atrapalha o curso das águas.
Acho legal também cancelar nossa irresponsabilidade na hora das construções irregulares. Podemos cancelar, neste momento de dor, nossa hipocrisia de achar que cancelar o carnaval vai salvar o povo. Poderíamos cancelar também nosso discurso contra cultura: o carnaval também é via de protesto.

Veja Também

Afinal, carnaval é ou não feriado? Tire suas dúvidas

Como saber se o bloco de carnaval que eu vou é legalizado?

Moradores ironizam cancelamento de carnaval em Alegre

Nosso carnaval não está aqui da noite para o dia para ser cancelado ao bel-prazer da sua opinião. O carnaval gera emprego e renda e sua existência não vai sobrepujar a dor de ninguém. Desculpem-me, repito, mas cancelar o carnaval não vai salvar ninguém.
O samba pode, neste momento, servir como ferramenta de acalanto. Amansem esse discurso de cancelamento do carnaval, nós sabemos que ele está impregnado de ódio e o que mais precisamos agora é de amor, compaixão e respeito uns aos outros.

Veja Também

Sanitarista tranquiliza foliões sobre risco de coronavírus no carnaval

Carnaval de Vitória: polêmicas, economia e o que você vai ver na avenida

Ken Humano vai desfilar com a Barbie no Carnaval de Vitória

Respeito é bom e todo mundo gosta, não adianta cancelar o carnaval e desabrigar os que estão sob essa cultura, que sobrevivem da sua existência. Negar-se a importância do carnaval é negar um traço cultural que une o Brasil.
Por fim, vamos cancelar nossa curta visão, o povo do carnaval também está sensibilizado com a tragédia que está acontecendo, que não é culpa do carnaval, apesar de não ser hora de achar culpados, estamos mobilizados para ajudar aos que mais precisam. Ainda uma última proposta: vamos sair das redes sociais e ajudar no recolhimento de doações, limpeza e reconstrução das cidades?
Vamos cancelar esse desamor e arregaçar as mangas?
*O autor é produtor cultural

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados