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Depois das chuvas

Moradores ironizam cancelamento de carnaval em Alegre

A prefeitura anunciou o cancelamento devido às chuvas, mas moradores questionam que o evento já não acontece há anos no município

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 11:03
Moradores ironizam cancelamento de carnaval em Alegre Crédito: Redes Sociais
A Prefeitura de Alegre, no Sul do Espírito Santo, anunciou nesta quarta-feira (5) que estão canceladas as festividades de carnaval no município, neste ano, considerando que o momento é de reconstrução das áreas atingidas pelas chuvas e atendimento as vítimas que ainda necessitam do apoio do governo municipal.
A decisão, que também foi tomada em outros municípios, foi ironizada pelos moradores de Alegre, que questionaram o fato de que as festividades de carnaval já não acontecem há anos na cidade. Nas redes sociais da prefeitura (veja a publicação abaixo), onde o anúncio foi postado, vários comentários foram feitos sobre o assunto.
Aí o povo pensa que foi uma atitude solidária com as tragédias que a chuva causou, só que não né... Já não existe carnaval há tempos", escreveu um morador. 
Moradores ironizam cancelamento de carnaval em Alegre Crédito: Redes Sociais
Todo ano é cancelado por algum motivo, ano passado se não me engano foi pra melhorar as creches e eu não vi nada de diferente, diz outro comentário.
Também há quem acredite que uma programação de carnaval traria benefícios para a economia da cidade. A prefeitura não faz ideia de como o comércio da cidade sofre com um lugar que não tem um entretenimento para a população, o dinheiro não circula nessa cidade."

PREFEITURA DE ALEGRE

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Alegre na manhã desta quinta-feira (07) para verificar quando foi a última vez que o carnaval foi comemorado no município com organização da administração municipal e o que estaria sendo programado para esta data, mas até às 9h desta sexta-feira (08) a reportagem não recebeu retorno.

O QUE DIZ O ANÚNCIO

"Após reunião realizada nesta quarta-feira (5), a Prefeitura de Alegre, em entendimento junto com a Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Esporte, decidiram cancelar as festividades de carnaval na cidade este ano. O momento é de reconstrução das áreas atingidas pelas chuvas, atendimento as vítimas que ainda necessitam do apoio do Governo Municipal, e o cuidado para manter os alegrenses em segurança, caso as previsões de novas tempestades se concretizem."

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