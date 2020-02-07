Moradores ironizam cancelamento de carnaval em Alegre Crédito: Redes Sociais

A Prefeitura de Alegre , no Sul do Espírito Santo , anunciou nesta quarta-feira (5) que estão canceladas as festividades de carnaval no município, neste ano, considerando que o momento é de reconstrução das áreas atingidas pelas chuvas e atendimento as vítimas que ainda necessitam do apoio do governo municipal.

A decisão, que também foi tomada em outros municípios, foi ironizada pelos moradores de Alegre, que questionaram o fato de que as festividades de carnaval já não acontecem há anos na cidade. Nas redes sociais da prefeitura (veja a publicação abaixo), onde o anúncio foi postado, vários comentários foram feitos sobre o assunto.

Aí o povo pensa que foi uma atitude solidária com as tragédias que a chuva causou, só que não né... Já não existe carnaval há tempos", escreveu um morador.

Moradores ironizam cancelamento de carnaval em Alegre Crédito: Redes Sociais

Todo ano é cancelado por algum motivo, ano passado se não me engano foi pra melhorar as creches e eu não vi nada de diferente, diz outro comentário.

Também há quem acredite que uma programação de carnaval traria benefícios para a economia da cidade. A prefeitura não faz ideia de como o comércio da cidade sofre com um lugar que não tem um entretenimento para a população, o dinheiro não circula nessa cidade."

PREFEITURA DE ALEGRE

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Alegre na manhã desta quinta-feira (07) para verificar quando foi a última vez que o carnaval foi comemorado no município com organização da administração municipal e o que estaria sendo programado para esta data, mas até às 9h desta sexta-feira (08) a reportagem não recebeu retorno.

O QUE DIZ O ANÚNCIO