Agressão

Youtuber é condenado a pagar cerca de R$ 250 mil após pegadinha

Jovem indenizou mulher que ficou mais de dois meses sem trabalhar após ser machucada por ele em vídeo
Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Março de 2018 às 00:24

Cenas da pegadinha que rendeu prejuízo de R$ 245 mil a youtuber Crédito: YouTube | Reprodução
O youtuber Mario Garcia Montealegre, que foi gravado chutando uma mulher em uma 'pegadinha' foi condenado a pagar indenização de mais de R$ 245 mil.
No vídeo, de 2015, ele é visto se aproximando de uma mulher, que aguarda para atravessar uma rua em Barcelona, na Espanha. Ela está de salto alto e ele dá um chute em seu tornozelo, fazendo-a cair.
O vídeo viralizou e a polícia local pediu ajuda para capturá-lo. Ele acabou se entregando e, agora, aceitou pagar 39,4 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 245 mil) como compensação. As informações são do Daily Mail.
À época, a mulher torceu um joelho, sofreu machucados leves no joelho esquerdo e no pulso e ficou com dores cervicais que a deixaram afastada do trabalho por 75 dias.
O vídeo original foi tirado do ar, mas continua disponível em outros canais no YouTube:

