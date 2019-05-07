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Nos EUA

Youtuber é condenado a 10 anos de prisão por pornografia infantil

Austin Jones, pediu que fãs de 14 anos lhe enviassem vídeos com conteúdo sexual nos EUA

Publicado em 

06 mai 2019 às 21:48

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 21:48

O youtuber Austin Jones Crédito: YouTube / Austin Jones
O Youtuber Austin Jones, de 26 anos de idade, foi condenado a 10 anos de prisão nos Estados Unidos após ter pedido que menores de idade lhe enviassem vídeos com conteúdo sexual.
De acordo com informações da CNN, Austin foi preso em 2017, acusado de produção de pornografia infantil. Ele teria admitido ter incitado seis garotas com menos de 14 anos de idade a produzir o conteúdo. Ele foi condenado a 10 anos em uma prisão federal dos Estados Unidos na última sexta-feira, 3.
> Ex-advogado de Trump diz que há muito para contar
Segundo o Departamento de Justiça, Austin Jones teria pedido que as menores enviassem os vídeos para "provar" que eram suas fãs, afirmando que era uma oportunidade de modelar e isso poderia ajudá-las a "ganhar seguidores no Instagram".

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