Youtuber é condenado a 10 anos de prisão por pornografia infantil

O youtuber Austin Jones Crédito: YouTube / Austin Jones

O Youtuber Austin Jones, de 26 anos de idade, foi condenado a 10 anos de prisão nos Estados Unidos após ter pedido que menores de idade lhe enviassem vídeos com conteúdo sexual.

De acordo com informações da CNN, Austin foi preso em 2017, acusado de produção de pornografia infantil. Ele teria admitido ter incitado seis garotas com menos de 14 anos de idade a produzir o conteúdo. Ele foi condenado a 10 anos em uma prisão federal dos Estados Unidos na última sexta-feira, 3.