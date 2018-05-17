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Manifestações

Êxodo, medo e repressão reduzem movimento estudantil na Venezuela

Antes protagonistas em protestos, universitários sentem o peso da crise econômica

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 14:58
Bandeira da Venezuela Crédito: Reprodução/Flickr
Uns deixaram o país, outros desconfiam dos líderes políticos e alguns estão paralisados pelo medo. Após liderarem manifestações nas ruas contra o presidente Nicolás Maduro, os estudantes da Venezuela hoje estão ausentes dos protestos da oposição.
 Há uma ferida que não se curou, houve lares que ficaram sem familiares que morreram nos protestos. Há desilusão  disse Lustay Franco, jovem estudante da Universidade Central da Venezuela (UCV), a principal do país.
Lustay participou nesta quarta-feira de uma marcha contra as eleições do próximo domingo. O presidente Maduro desponta como favorito para ser reeleito, apesar da grave crise sócio-econômica na Venezuela. Convocadas pela Frente Ampla, que agrupa os principais partidos de oposição e organizações civis, cerca de mil pessoas se dirigiram juntas à sede da Organização dos Estados Americanos (OEA) em Caracas. A participaçao dos universitários, no entanto, foi escassa.
Segundo a jovem de 25 anos, muitos temem a repressão das forças de segurança. Quando os estudantes ocupavam a primeira fila dos protestos, Lustay participou das manifestações de 2014 e 2017, que pediam a saída de Maduro do governo. A primeira onda provocou 43 mortes e a segunda, mais 125.
Pelo menos metade dos mortos no ano passado eram jovens, e muitos deles universitários. Outras milhares de pessoas ficaram feridas e outras foram presas.
 Muitos líderes estejam enfrentando processos judiciais, tenham sido forçados a sair do país ou estejam presos. Isso passa uma mensagem aos jovens sobre os riscos que implica lançar-se na liderança dos protestos  explica o especialista em comunicação política Andrés Cañizalez.
Para Jean Carlos Capozzi, da UCV, muitos estudantes também estão absorvidos pela crise venezuelana e deixam de participar das marchas nas ruas porque precisam entrar nas longas filas para comprar alimentos.
 Muitos preferem ir às filas para sobreviver. No ano passado, vimos o monstro chegar e neste ano ele está na porta de casa  disse Lustay, que pretende se formar no fim deste ano em Economia, sobre o aprofundamento da crise.
A deterioração das condições de vida tem forçado milhares de jovens a deixarem a Venezuela. Dos 84 colegas de colégio de Lustay, 70 já emigraram. Ela, no entanto, decidiu ficar.
 Há um exôdo massivo, muitos têm que ir embora porque aqui não há futuro.
Tomás Páez, sociólogo especialista em imigração, estima que desde 1999 cerca de 3 milhões de venezuelanos já imigraram. A metade deles deixaram o país nos últimos dois anos. O Parlamento, de maioria opositora, calcula que este número total seja de 4,3 milhões de pessoas.
A mobilização desta quarta-feira foi a maior organizada pela Frente Ampla desde que se lançou, em 8 de março. O grupo defende a abstenção das próximas eleições, alegando que a votação é uma farsa planejada para prolongar o mandato de Maduro até 2025.
 As pessoas estão se reativando  disse Nícmer Evans, um dissidente chavista.  Não é que esteja apagado o movimento estudantil, é que há medo.

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