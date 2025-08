Mundo

WhatsApp cancela 6,8 milhões de contas ligadas a golpes

Muitas dessas contas estavam vinculadas a grupos criminosos que operavam no Sudeste Asiático, disse Meta.

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 06:25

O WhatsApp cancelou 6,8 milhões de contas vinculadas a golpistas em todo o mundo no primeiro semestre deste ano, segundo a Meta.>

Muitas das contas estavam vinculadas a centros organizados por criminosos em países do Sudeste Asiático. Segundo a Meta, esse centros frequentemente utilizavam trabalho forçado em suas operações.>

O WhatsApp está implementando novas medidas antigolpes para alertar os usuários sobre possíveis atividades fraudulentas, como a adição de um usuário a um grupo por alguém que não está em sua lista de contatos.>

Uma tática cada vez mais comum entre golpistas envolve sequestrar contas do WhatsApp ou adicionar usuários a grupos que promovem esquemas falsos de investimento e outros golpes.>

A Meta afirmou que o WhatsApp "detectou e removeu contas antes que fossem colocadas em operação por grupos golpistas".>

Em um caso, o WhatsApp trabalhou com a Meta e a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, para interromper golpes vinculados a um grupo criminoso do Camboja que oferecia dinheiro em troca de curtidas em postagens nas redes sociais para promover um esquema de pirâmide falso de aluguel de scooters.>

A Meta disse que os golpistas usaram o ChatGPT para criar as instruções enviadas às potenciais vítimas.>

Normalmente, os fraudadores primeiro contatavam os alvos em potencial por mensagem de texto antes de transferir a conversa para as redes sociais ou aplicativos de mensagens privadas, afirmou a Meta.>

Esses golpes geralmente eram realizados em plataformas de pagamento ou criptomoedas.>

"Sempre há algo estranho, e isso deveria ser um sinal de alerta para todos: você precisa pagar adiantado para receber os retornos ou ganhos prometidos", afirma a nota da Meta.>

Há centros de criminosos que roubam bilhões de dólares enganando as pessoas com golpes operando a partir de países do Sudeste Asiático, como Mianmar, Camboja e Tailândia.>

Esses centros também são conhecidos por recrutar pessoas que são forçadas a aplicar os golpes.>

As autoridades da região têm alertado as pessoas para que fiquem atentas a possíveis fraudes e utilizem medidas antigolpe, como o recurso de verificação em duas etapas do WhatsApp, para ajudar a proteger suas contas contra sequestro.>

Em Singapura, a polícia também alertou usuários para que fiquem atentos a quaisquer solicitações incomuns recebidas em aplicativos de mensagens.>

