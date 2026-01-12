Mundo

Wagner Moura faz história ao vencer Globo de Ouro de melhor ator de drama

Era a primeira vez que um brasileiro concorria ao Globo de Ouro nessa categoria, e o segundo ano consecutivo em que um filme brasileiro é premiado na competição.

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:52

null Crédito: Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images

O ator Wagner Moura ganhou neste domingo (11/1) o Globo de Ouro 2026 na categoria melhor ator de drama por seu trabalho no filme O Agente Secreto.

Foi a primeira vez que um brasileiro concorreu ao Globo de Ouro nessa categoria e já na estreia saiu-se vitorioso.

Em 2016, Moura concorreu a um Globo de Ouro como melhor ator em série de drama por sua interpretação em Narcos, mas perdeu o prêmio para Jon Hamm, de Mad men.

"É um filme sobre memória, a falta dela e um trauma geracional. Eu acho que se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis", disse.

"E para todo mundo no Brasil que está assistindo isso agora, viva o Brasil e a cultura brasileira", completou em português.

Em 2025, a brasileira Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro como melhor atriz de drama por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui.

O filme de Walter Salles também concorreu como melhor filme em língua não-inglesa, mas perdeu o prêmio para Emilia Pérez.

O Agente Secreto ainda fez história ao se tornar o primeiro filme brasileiro a ganhar dois prêmios no Globo de Ouro ao vencer também como melhor filme em língua não inglesa.

O filme de Kléber Mendonça Filho marca o retorno de Wagner Moura ao cinema brasileiro após 11 anos envolvido com produções internacionais.

A sua última atuação foi em Praia do Futuro, de Karim Aïnouz. "Não tinha momento melhor para voltar a filmar em português", disse em entrevista à BBC News Brasil em dezembro de 2025.

Para Wagner, "o filme é sempre a mistura entre o que um diretor e o roteirista querem dizer com o tempo em que esse filme é apreciado pelo público".

Wagner Moura chega ao Globo de Ouro com sua esposa, Sandra Delgado Crédito: Reuters

O triunfo de Moura neste domingo é mais uma conquista para O Agente Secreto. O filme chegou ao Globo de Ouro já tendo mais de 50 prêmios nacionais e internacionais no currículo.

Até agora, sem contar o Globo de Ouro, o longa-metragem já conquistou 54 troféus em 35 premiações, incluindo melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, na França.

Com isso, o filme chegou à premiação americana com uma campanha numericamente mais robusta do que a de Ainda Estou Aqui no ano passado.

Em 4 de janeiro de 2025, véspera do Globo de Ouro, o filme de Walter Salles havia vencido 17 prêmios em 12 festivais e premiações, no Brasil e no exterior.

O desempenho quantitativo ajuda a entender uma parte da força da campanha atual. Ainda Estou Aqui ganhou fôlego após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. O filme encerrou a temporada com 70 prêmios em 42 festivais, incluindo o Oscar de melhor filme estrangeiro.

O Agente Secreto tentará repetir o feito. Em dezembro de 2025, o filme entrou na lista de títulos pré-selecionados para o Oscar 2026.

A lista final de candidatos será anunciada em 22 de janeiro, e a cerimônia de premiação do Oscar ocorrerá em 15 de março.

Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro Crédito: Victor Jucá

'O Agente Secreto' levou prêmio de Melhor Direção e Melhor Ator durante Festival de Cannes 2025 Crédito: Reuters

A disputa do Brasil pelo Globo de Ouro ocorre em um contexto no qual a diversidade tem sido uma questão importante em Hollywood.

Diversas premiações (incluindo o Globo de Ouro) expandiram seus membros para aumentar a variedade de votantes, escreveu Steven McIntosh repórter de Entretenimento da BBC News.

Isso resultou em uma maior presença de filmes em língua não-inglesa, com a vitória do filme sul-coreano Parasita na categoria de melhor filme no Oscar de 2020, sendo um ponto de virada crucial.

