Desastre natural

Vulcão entra em erupção pela segunda vez e assusta turistas na Itália

Segundo o Corpo de Bombeiros, a erupção, que não fez vítimas, ocorreu na lateral centro-sul da cratera

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 20:17 - Atualizado há 6 anos

Vulcão entra em erupção na Itália Crédito: Reprodução | Youtube

O vulcão Stromboli, localizado na ilha de mesmo nome no litoral da Sicília, ao sul da Itália, entrou em erupção pela segunda vez em dois meses nesta quarta-feira (28).

As erupções foram precedidas na ocasião por fluxos de lava, que formaram uma coluna de fumaça e cinzas de dois quilômetros de altura.

Segundo bombeiros locais, a erupção, que não fez vítimas, ocorreu na lateral centro-sul da cratera. As autoridades colocaram em andamento uma operação para controlar os incêndios florestais provocados pela erupção.

O vulcão, cuja cúpula se encontra a 920 metros de altura e a base a 2.000 metros de profundidade, é um dos poucos do mundo com atividade praticamente contínua, segundo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) italiano.

A turista Elena Schiera, que estava navegando em um barco nas proximidades do local, registrou o momento. "Sobreviventes por um milagre. Momentos de pânico", escreveu no Instagram.

Em 3 de julho, quando registrou duas fortes explosões, a erupção do Stromboli provocou a morte de um excursionista de 35 anos.

O presidente da região da Sicília, Nello Musumeci, disse que a presença de embarcações particulares na ilha foi suspensa por precaução.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta