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Segundo turno

Voto de Milei tem segurança reforçada, apoiadores emocionados e gritos contrários

Milei caminhou por um corredor de grades de alguns metros montados em frente à faculdade, enquanto duas fileiras da tropa de choque se posicionavam nas laterais do prédio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 nov 2023 às 14:09

Publicado em 19 de Novembro de 2023 às 14:09

O ultraliberal Javier Milei, candidato à Presidência da Argentina, votou neste domingo (19) acompanhado por um efetivo policial reforçado que evitou as cenas de confusão e eleitores passando mal vistas no primeiro turno.
O candidato chegou de carro à Universidade Tecnológica Nacional (UTN), no bairro de Almagro, a 5 km da Casa Rosada, por volta das 12h30 e acompanhado de sua irmã e estrategista, Karina. A chegada teve apoiadores emocionados, fogos e gritos contrários de um grupo pequeno de opositores.
Milei caminhou por um corredor de grades de alguns metros montados em frente à faculdade, enquanto duas fileiras da tropa de choque se posicionavam nas laterais do prédio.
"Esperemos que para amanhã haja mais esperança e não tanta continuidade e decadência. Que hoje à noite tenhamos um novo presidente eleito", afirmou o candidato. "Estamos muito satisfeitos, apesar da campanha do medo e toda a campanha suja que fizeram contra nós", continuou, criticando as estratégias de seu adversário, o peronista Sergio Massa.
Nos últimos dias, o ultraliberal começou a acusar de fraude o sistema eleitoral argentino, embora não apresente provas para tal desconfiança. Neste domingo, ele afirmou que sua equipe está conseguindo repor as cédulas de votação. "Pode ser que faltem cédulas, mas porque estão nas urnas", disse à imprensa, segundo o jornal local Clarín.
Na varanda de um prédio, alguns eleitores de Massa reagiram à presença de Milei. Em resposta, ouviram "vão para Cuba, puta que pariu" do público que já havia corrido atrás do carro de Milei. Houve alguns empurrões na sua passagem, mas o voto foi rápido e sem grandes ocorrências.

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