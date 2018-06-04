  • Início
  • Mundo
  • Voo mais longo do mundo terá 18 horas e 45 minutos
Voo mais longo do mundo terá 18 horas e 45 minutos

A partir de outubro, Singapore Airlines começa a operar a rota direta entre Cingapura e Nova York; veja o que é possível fazer nesse tempo

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 19:34

Redação de A Gazeta

Hoje, o voo mais longo do mundo é o da Qatar Airways, entre Doha e Auckland, na Nova Zelândia, que percorre 14.500 quilômetros em 17 horas e 30 minutos. Crédito: Luísa Torre
Um novo recorde está a caminho: a partir de outubro, a Singapore Airlines começa a operar o voo comercial mais longo do mundo. Serão 18 horas e 45 minutos para percorrer os 15.288 mil quilômetros entre Cingapura e Nova York no novo Airbus A350-900ULR, que carregará 165 mil litros de combustível para cumprir o trajeto.
Hoje, o voo mais longo do mundo é o da Qatar Airways, entre Doha e Auckland, na Nova Zelândia, que percorre 14.500 quilômetros em 17 horas e 30 minutos.
O voo da Singapore será diário, com 161 assentos ao todo - 67 totalmente reclináveis na classe executiva e 94 na econômica premium, com mais espaço para as pernas. Para ficar tantas horas dentro da aeronave, o sistema de entretenimento permitirá, por exemplo, criar playlists antes do embarque com os filmes e músicas disponíveis.

