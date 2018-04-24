Vítimas de atropelamento em Toronto começam a ser identificadas

As vítimas do atropelamento em massa em Toronto começaram a ser identificadas, através de amigos e familiares. Anne-Marie D'Amico foi a primeira entre os dez mortos e os 15 feridos. A polícia de Toronto continua buscando os motivos para Alek Minassian, de 25 anos, ter atropelado com uma van branca alugada diversos pedestres na segunda-feira.

De acordo com a rede canadense CBC News, Anne-Marie trabalhava na empresa Invesco, cuja sede fica na Yonge Street entre as avenidas Sheppard e Finch, exatamente onde Minassian lançou seu veículo sobre a calçada. Peter Intraligi, presidente da empresa, confirmou a morte da funcionária em um e-mail aos funcionários:

"Nossos pensamentos e orações continuam a estar com todos os impactados por este trágico acontecimento", disse ele. "Posso confirmar agora que, infelizmente, um de nossos funcionários sucumbiu aos ferimentos. Em respeito a ela e sua família, não daremos mais informações".