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Mortes no Canadá

Vítimas de atropelamento em Toronto começam a ser identificadas

Há diferentes nacionalidades entre os mortos no ataque; motivo ainda é desconhecido

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 11:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 11:41
As vítimas do atropelamento em massa em Toronto começaram a ser identificadas, através de amigos e familiares. Anne-Marie D'Amico foi a primeira entre os dez mortos e os 15 feridos. A polícia de Toronto continua buscando os motivos para Alek Minassian, de 25 anos, ter atropelado com uma van branca alugada diversos pedestres na segunda-feira.
De acordo com a rede canadense CBC News, Anne-Marie trabalhava na empresa Invesco, cuja sede fica na Yonge Street entre as avenidas Sheppard e Finch, exatamente onde Minassian lançou seu veículo sobre a calçada. Peter Intraligi, presidente da empresa, confirmou a morte da funcionária em um e-mail aos funcionários:
"Nossos pensamentos e orações continuam a estar com todos os impactados por este trágico acontecimento", disse ele. "Posso confirmar agora que, infelizmente, um de nossos funcionários sucumbiu aos ferimentos. Em respeito a ela e sua família, não daremos mais informações".
De acordo com a BBC, uma autoridade do Ministério do Exterior da Coreia do Sul confirmou que há dois cidadãos sul-coreanos entre os mortos.

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