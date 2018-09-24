Vietnã nomeia primeira mulher na Presidência da República

Dang Thi Ngoc Thinh, presidente do Vietnã Crédito: Reprodução/Governo do Vietnã

A Assembleia Nacional do Vietnã nomeou Danh Thi Ngoc Thinh presidente provisória da República Socialista, após a morte, na sexta-feira (21) em Hanói, do chefe de Estado anterior, Tran Dai Quang, segundo comunicado oficial.

Thinh, até o momento vice-presidente do país, se tornou a primeira vietnamita a chegar à chefia de Estado, embora seja de forma interina, pois se espera que a Assembleia Nacional eleja um novo presidente em sua sessão plenária de outubro ou, em no mais tardar, em maio de 2019.

A nova governante, de 59 anos, ocupou a vice-presidência desde abril de 2016 depois de ter se destacado como vice-presidente da União das Mulheres Vietnamitas, associação muito influente no Vietnã, e como secretária-geral do Partido Comunista na província de Vinh Long, no sul do país.

Thinh assume seu novo cargo com funções representativas e pouco poder executivo, enquanto o regime comunista prepara o funeral de Estado de Quang para os dias 26 e 27, declarados de luto nacional.

Na quarta-feira (26), os vietnamitas poderão se despedir de Quang na Casa Funerária Nacional de Hanói antes da cerimônia de quinta-feira, quando o corpo será levado para sua província natal, Nin Binh, para ser enterrado.

Durante os dois dias de luto, as bandeiras nacionais serão hasteadas a meio-mastro nos prédios oficiais e serão proibidos todos os eventos de entretenimento público.