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Vietnã nomeia primeira mulher na Presidência da República

A nova governante, de 59 anos, ocupou a vice-presidência desde abril de 2016 depois de ter se destacado como vice-presidente da União das Mulheres Vietnamitas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 11:17

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 11:17

Dang Thi Ngoc Thinh, presidente do Vietnã Crédito: Reprodução/Governo do Vietnã
A Assembleia Nacional do Vietnã nomeou Danh Thi Ngoc Thinh presidente provisória da República Socialista, após a morte, na sexta-feira (21) em Hanói, do chefe de Estado anterior, Tran Dai Quang, segundo comunicado oficial.
Thinh, até o momento vice-presidente do país, se tornou a primeira vietnamita a chegar à chefia de Estado, embora seja de forma interina, pois se espera que a Assembleia Nacional eleja um novo presidente em sua sessão plenária de outubro ou, em no mais tardar, em maio de 2019.
A nova governante, de 59 anos, ocupou a vice-presidência desde abril de 2016 depois de ter se destacado como vice-presidente da União das Mulheres Vietnamitas, associação muito influente no Vietnã, e como secretária-geral do Partido Comunista na província de Vinh Long, no sul do país.
Thinh assume seu novo cargo com funções representativas e pouco poder executivo, enquanto o regime comunista prepara o funeral de Estado de Quang para os dias 26 e 27, declarados de luto nacional.
Na quarta-feira (26), os vietnamitas poderão se despedir de Quang na Casa Funerária Nacional de Hanói antes da cerimônia de quinta-feira, quando o corpo será levado para sua província natal, Nin Binh, para ser enterrado.
Durante os dois dias de luto, as bandeiras nacionais serão hasteadas a meio-mastro nos prédios oficiais e serão proibidos todos os eventos de entretenimento público.
Quang, de 61 anos, permaneceu ativo até sua morte por causa de uma doença viral contraída há um ano e sobre a qual as autoridades não revelaram mais detalhes.

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