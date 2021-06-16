Vídeo mostra momento de queda de teleférico que matou 14 na Itália

Um vídeo exibido pela canal de TV italiano TG3 mostra o momento em que a cabine de teleférico em Stresa, estação balnear do Lago Maior em Piamonte (norte), cai e provoca a morte de 14 pessoas. O acidente aconteceu no dia 23 de maio. As imagens mostram que a cabine estava próxima de parar na última estação de todo o trajeto quando começa a se mover na direção contrária. Em seguida, após percorrer um trecho de volta, em alta velocidade, o cabo se rompe e a cabine cai.
Após a queda, a cabine com os passageiros rolou várias vezes pelas encostas íngremes antes de ser parada por árvores. Na ocasião, o ministro das Infraestruturas, Enrico Giovanni, anunciou a criação de uma comissão de investigação. "É um fato dramático que avaliamos com a maior atenção", disse.
O popular teleférico turístico conecta em 20 minutos a cidade de Stresa com o Monte Mottarone, que fica a quase 1.500 metros de altitude e oferece uma vista espetacular dos Alpes e do Lago Maior.
O teleférico esteve fechado entre 2014 e 2016 para trabalhos de manutenção. O Lago Maior, entre Suíça e Itália, é um dos destinos mais apreciados pelos turistas italianos e estrangeiros.