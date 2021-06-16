Vídeo mostra momento de queda de teleférico que matou 14 na Itália

Um vídeo exibido pela canal de TV italiano TG3 mostra o momento em que a cabine de teleférico em Stresa, estação balnear do Lago Maior em Piamonte (norte), cai e provoca a morte de 14 pessoas. O acidente aconteceu no dia 23 de maio. As imagens mostram que a cabine estava próxima de parar na última estação de todo o trajeto quando começa a se mover na direção contrária. Em seguida, após percorrer um trecho de volta, em alta velocidade, o cabo se rompe e a cabine cai.