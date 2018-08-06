Vídeo mostra explosão de drone em suposto ataque a Maduro

Nicolás Maduro Crédito: Marco Bello

Um militar aposentado que se descreve como conselheiro e assessor de segurança, César Guardiola, postou no Twitter um vídeo em que sê vê a explosão de um drone no sábado (4), no céu de Caracas, naquele que teria sido um atentado contra o presidente venezuelano, Nicolas Maduro, segundo seu governo. A autenticidade não pôde ser comprovada.

No vídeo, é possível ouvir a voz de Maduro que discursava enquanto a câmera focava no drone sobrevoando o evento que comemorava os 81 anos da Guarda Nacional, na Avenida Bolívar, em Caracas. O drone então é envolvido em fogo e logo começa a cair. Pode-se ver e ouvir as pessoas assustadas com a explosão.

Segundo o ministro do Exterior, Jorge Arreaza, dois drones modelo Matrice 600, carregados cada um com um quilo de explosivo plástico C4, foram lançados contra a tribuna presidencial. No entanto, inibidores de sinal foram ativados pela segurança do presidente e impactaram a trajetória do primeiro drone, que caiu próximo ao palanque, sem atingi-lo. O segundo, disse Arreaza, explodiu no térreo de um edifício na Avenida Bolívar, as Residências Eduardo, a duas quadras do local em que estava Maduro.

O dirigente da Venezuela, por sua vez, afirmou não ter dúvidas de que o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, está por trás do ataque. Também acusou indivíduos dentro dos EUA de promover um atentado de direita contra ele. Santos, que deixa a Presidência amanhã e na semana passada previu em entrevista a queda de Maduro em breve, disse que as acusações são absurdas e sem qualquer fundamento. O governo americano negou qualquer participação no suposto atentado.