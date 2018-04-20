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Atraso

Vereadora italiana é impedida de registrar filho por ser lésbica

Itália só permite registros de bebês de casais heterossexuais estáveis

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 18:53
Chiara Foglietta não pôde registrar filho em cartório na Itália Crédito: Reprodução | Facebook
As autoridades da cidade de Turim, no Norte da Itália, se recusaram a registrar um bebê de um casal homossexual concebido por inseminação artificial. Chiara Foglietta, uma vereadora do Partido Democrático (PD), realizou o procedimento na Dinamarca e deu à luz na última sexta-feira (13) ao menino Niccolò Pietro.
"Que o mundo saiba recebê-lo na melhor das maneiras, pequeno Niccolò Pietro", escreveu Chiara em uma publicação em seu perfil do Facebook na última sexta-feira (13).
Como a lei italiana é restrita para o tratamento de fertilidade e só permite registros de bebês de casais heterossexuais estáveis, a vereadora e sua mulher, Micaela Ghisleni, não puderam registrar Pietro no cartório da cidade.
"A equipe (do cartório público) me diz: 'Você deve declarar que teve união com um homem para registrar seu filho. Não há fórmula que permita você dizer que teve inseminação artificial", escreveu Foglietta no Facebook. "Para registrá-lo no cartório, tenho que contar uma mentira. Toda criança tem o direito de conhecer sua própria história, a combinação de eventos que a criaram", acrescentou.
 
A prefeita de Turim, Chiara Appendino, afirmou que a "lei atualmente não prevê o reconhecimento dos filhos e filhas de casais homossexuais na Itália". Ao jornal "Corriere della Sera", Appendino afirmou que mesmo sendo "a favor" do registro de Pietro, "os direitos dos pais e das crianças não podem ser garantidos".
"Eu e Micaela vamos lhe dar as mãos a cada instante e lutaremos para que possa ter tudo o que sonha. Bem-vindo", afirmou a vereadora na rede social.
Muitos procedimentos de fertilidade permitidos em outros países da União Europeia são proibidos na Itália como, por exemplo, triagem ou congelamento de embriões. Os tratamentos fornecidos no país são disponibilizados apenas para "casais heterossexuais" que se mostram clinicamente inférteis.

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