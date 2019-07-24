Home
>
Mundo
>
Venezuela aprova retorno de tratado que ampararia intervenção militar

Venezuela aprova retorno de tratado que ampararia intervenção militar

Guaidó adotou cautela e afirmou que acordo não resolverá crise imediatamente

Folha Press

Publicado em 24 de julho de 2019 às 11:24

 - Atualizado há 6 anos

Venezuela aprova retorno de tratado que ampararia intervenção militar Crédito: Daniel Teixeira/Agência Estado

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, obteve a aprovação nesta terça-feira (23) do retorno do país a um tratado regional de defesa que ampararia uma eventual intervenção militar em território venezuelano.

Recomendado para você

Quatro mulheres contam suas histórias sobre náuseas e vômitos extremos na gravidez.

'Perdi 19 kg e vomitei 40 vezes por dia': o quadro que atinge até três em cada 100 grávidas

Relação de membros do STF com integrantes do Banco Master gerou críticas sobre a ausência de código de conduta específico para ministros da Corte.

As conexões de Daniel Vorcaro e do Banco Master com ministros do STF

O ministro do STF afirmou que votação que preservou mandato da deputada contraria a Constituição e determinou que seu suplente tome posse em até 48 horas. Sessão da Primeira Turma nesta sexta-feira (12/12) deve apreciar sua decisão.

Alexandre de Moraes anula decisão da Câmara e determina perda imediata de mandato de Carla Zambelli

O Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, assinado no Rio de Janeiro em 1947, prevê que um ataque a um de seus membros seja considerado um ataque contra todos eles. Além de Brasil, Estados Unidos e Colômbia, fazem parte do tratado a grande maioria dos países do continente americano. 

Opositores linha-dura ao regime chavista vinham pressionando Guaidó para que a medida fosse aprovada -eles avaliam que ela poderia amparar legalmente uma intervenção militar no país para depor o ditador Nicolás Maduro.

No entanto, o presidente da Assembleia Nacional minimizou os efeitos do retorno. "O tratado não é mágico, não é um botão que apertamos e amanhã tudo está resolvido", disse Guaidó.

O líder opositor afirmou que a medida permitirá restabelecer alianças internacionais para "defender o povo e a soberania venezuelana", mas não citou expressamente uma intervenção estrangeira. 

Os EUA, que reconhecem Guaidó como presidente interino, já afirmaram que "todas as opções estão sobre a mesa" em relação à Venezuela, não descartando, portanto, uma ação militar. Desde o início do ano, Washington vem adotando uma série de sanções econômicas contra o regime e seus principais líderes.

Maduro, por sua vez, usa a pressão americana para angariar apoio popular a sua permanência no poder, acusando os EUA de imperialismo. 

Segundo especialista em relações internacionais Mariano de Alba, o artigo 6º do tratado poderia se aplicar à atual situação da Venezuela.

O dispositivo prevê que se "a independência política de qualquer Estado Americano for atingida por uma agressão que não seja um ataque armado [...] ou por qualquer outro fato ou situação que possa pôr em perigo a paz da América", os países membros do pacto podem "acordar medidas que [...] convenha tomar para a defesa comum e para a manutenção da paz e da segurança no continente". 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

juan guaidó

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais