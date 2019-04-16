  • Início
  • Mundo
  • Veja as relíquias salvas após o incêndio na Catedral de Notre-Dame
Patrimônio histórico

Veja as relíquias salvas após o incêndio na Catedral de Notre-Dame

Balanço indica que maior parte de destruição atingiu o pináculo e o teto da igreja

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 18:34

Publicado em 

16 abr 2019 às 18:34
Incêndio na Catedral Notre-Dame Crédito: ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O incêndio na Catedral de Notre-Dame destruiu parte importante do patrimônio arquitetônico, artístico e religioso do templo. O trabalho dos bombeiros, no entanto, permitiu salvar muitas obras e a própria estrutura do edifício. Veja um balanço do que foi perdido e o que foi salvo até agora.
PERDAS ARQUITETÔNICAS E DE ACERVO
O PINÁCULO
A torre de 45 metros de altura que ficava no centro da catedral caiu depois de apenas um hora de incêndio. Segundo o ministro de Cultura da França, Franck Riester, tudo indica que o fogo começou ali, onde as obras de restauro começaram recentemente. O pináculo da igreja já foi destruído várias vezes ao longo da história. O que veio abaixo nesta segunda-feira (15) datava de 1859 e foi desenhado pelo arquiteto Eugène Viollet le Duc
O CRUZEIRO E O TRANSEPTO NORTE
Era um espaço contíguo ao pináculo. Segundo o ministro ainda há uma “inquietude” sobre a abóboda do prédio, que recebeu muita água dos bombeiros durante o processo de rescaldo.
RELÍQUIAS
Três relíquias foram perdidas no incêndio do pináculo: o que se considera um dos 70 espinhos da Coroa de Cristo e outras duas relíquias de São Dionísio e Santa Genoveva.
A COBERTURA
O teto da catedral, todo feito em madeira de carvalho, perdeu dois terços do volume, que equivale a 1 mil metros quadrados.
AS ROSETAS
Três rosetas que representam as flores do paraíso, construídas no século 13, foram afetadas, mas os danos não são catastróficos, segundo o ministro.
PEÇAS SALVAS
ESTÁTUAS
As estátuas de 12 apóstolos e quatro evangelistas que circundavam o pináculo foram retiradas de lá na semana passada para restauração.
ÓRGÃO
O maior dos três órgãos da igreja, com cinco teclados e 8 mil tubos ficou intacto. Ele fica na entrada da catedral, menos afetada pelas chamas.
AS TORRES FRONTEAIS E A FACHADA
Joias da arquitetura gótica, as torres norte e sul datam de 1220 e 1230 e na fachada está esculpido trechos do Evangelho de São Mateus
AS RELÍQUIAS DE NOTRE-DAME
Ainda quando as chamas ardiam, os bombeiros correram para salvar os principais tesouros da catedral. Entre eles estão a túnica do rei São Luis, do século 13, e o que se julga ser a coroa de espinhos, um cravo que crucificou Jesus e um pedaço da cruz.
QUADROS MAYS
São 50 pinturas que foram doadas pelos artesão de Paris em homenagem à Virgem Maria entre 1630 e 1707.
Este vídeo pode te interessar

