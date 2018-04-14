Veja as principais reações internacionais ao ataque conjunto na Síria

Bombardeios na Síria Crédito: @Astronomiaum | Twitter

O presidente americano, Donald Trump, anunciou na noite de sexta-feira uma operação conjunta com França e Reino Unido contra pontos estratégicos e militares do presidente sírio Bashar al-Assad . A resposta a um suposto ataque químico executado pelo chefe de Estado sírio veio com o lançamento de 105 artefatos bélicos contra três alvos principais: a instalação de pesquisa de Barzah, perto da capital, Damasco, e o centro de armazenamento de agentes químicos de Him Shinshar, nos arredores da cidade de Homs, no Oeste da Síria. Veja abaixo as principais reações aos bombardeios:

RÚSSIA

"Foi um golpe contra a capital de um Estado soberano que tentou durante anos sobreviver em meio a uma agressão terrorista", e isto "no momento em que havia conquistado a oportunidade de ter um futuro pacífico", afirmou a porta-voz do ministério russo das Relações Exteriores, Maria Zakharova.

Os ataques são um "insulto" ao presidente Vladimir Putin, afirmou o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoli Antonov. "Advertimos que tais ações não ficarão sem consequências".

SÍRIA

A "agressão bárbara e brutal" dos ocidentais "tem como objetivo obstruir o trabalho" da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) que inicia neste sábado uma investigação sobre um suposto ataque químico em território sírio (ministério das Relações Exteriores).

O presidente sírio Bashar al-Assad se declarou mais determinado que nunca a "lutar contra o terrorismo" na Síria, após os bombardeios ocidentais

IRÃ

"O ataque desta manhã contra a Síria é um crime. Declaro sinceramente que o presidente americano, o presidente francês a a primeira-ministra britânica são criminosos (...) não conseguirão nada e não vão conseguir nenhum benefício", afirmou o guia supremo iraniano aiatolá Ali Khamenei.

HEZBOLLAH

"A guerra dos Estados Unidos contra a Síria, contra os povos da região e os movimentos de resistência não alcançará seus objetivos", afirmou o Hezbollah em um comunicado.

ISRAEL

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou seu "apoio total" aos ataques e à decisão "de mobilizar-se contra o uso e a propagação de armas químicas".

TURQUIA

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, considerou "apropriados" os ataques ocidentais contra a Síria, em represália pelo que chamou de ofensiva "desumana" do regime de Bashar al-Assad.

"Uma reação apropriada que expressa a consciência de toda a humanidade ante o ataque de Duma, sobre o qual há fortes suspeitas de que foi executado pelo regime", afirmou o ministério turco das Relações Exteriores.

CHINA

A China expressou sua oposição "ao uso da forças nas relações internacionais" e fez um apelo às partes envolvidas que retornem ao "marco do direito internacional", disse Hua Chunying, porta-voz da diplomacia em um comunicado. Foi um dos dois países a apoiar Rússia no pedido de condenação no Conselho de Segurança da ONU, que foi negado.

O governo alemão incialmente se opunha a ações militares na Síria, mas mudou de posição: "Apoiamos o fato de que nossos aliados americanos, britânicos e franceses (...) assumiram suas responsabilidades. A intervenção militar era necessária e apropriada", afirmou a chanceler Angela Merkel.

PAÍSES ÁRABES

O Qatar expressou apoio às operações dos países ocidentais. A Arábia Saudita também deu "pleno apoio" aos bombardeios. O Iraque afirmou que os bombardeios "oferecem ao terrorismo uma oportunidade de desenvolvimento depois de ter sido derrotado no Iraque e amplamente encurralado na Síria".

CUBA

O governo condenou o "ataque atroz" lançado pelos Estados Unidos e de seus aliados contra a Síria, uma "ação unilateral" que "aprofunda o conflito" nesse país e no Oriente Médio.

ARGENTINA

O governo argentino renovou sua "firme condenação ao uso de armas químicas" na Síria e pediu que a comunidade internacional preserve a paz sem firmar posição sobre os bombardeios seletivos de Estados Unidos, França e Reino Unido.

BOLÍVIA

O presidente boliviano Evo Morales, que participa em Lima da Cúpula das Américas, condenou o ataque "enlouquecido" contra a Síria.

BRASIL

O governo brasileiro manifestou "grande preocupação com a escalada do conflito militar na Síria" e com as denúncias de uso de armas químicas. Reiterou que o fim do conflito só poderá ser alcançado pela via política.

VENEZUELA

Caracas "repudia e condena energicamente o ataque militar unilateral executado por Estados Unidos, França e Reino Unido", indicou um comunicado da Chancelaria, que destaca que a ação foi realizada sem a aprovação da ONU.

ORGANIZAÇÕES:

OTAN

"Apoio às ações adotadas por Estados Unidos, Reino Unido e França (...) Isto vai reduzir a capacidade do regime de voltar a atacar o povo da Síria com armas químicas", disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

ONU

"Peço a todos os Estados membros que demonstrem moderação nestas circunstâncias perigosas e que evitem qualquer ação que possa provocar uma escalada da situação e piorar o sofrimento da população na Síria", afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres.

ANISTIA INTERNACIONAL