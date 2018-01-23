Vazamento de gás força saída às pressas de 1,5 mil pessoas em Londres

Ao menos 1,5 mil pessoas precisaram sair às pressas de um hotel e de uma boate, no centro de Londres, por conta de um vazamento de gás, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira. Duas estações de metrô foram fechadas em razão do incidente, cujas causas ainda são investigadas pela polícia.

"Descobrimos o rompimento de um duto de gás com o equipamento especializado e foram detectados altos níveis de gás natural na atmosfera", explicou um porta-voz dos bombeiros.

Segundo as autoridades, os hóspedes do hotel e os frequentadores da boate foram retirados "por precaução". As estações de trem Waterloo East e Charing Cross foram fechadas na ocasião. As composições do metrô também passaram direto por Charing Cross.

A rua Strand, uma importante artéria que une Trafalgar Square e a ponte de Waterloo, também foi fechada e pediu-se que as pessoas evitassem a região.