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Incidente

Vazamento de gás força saída às pressas de 1,5 mil pessoas em Londres

Hotel e boate foram esvaziados; polícia investiga causa de rompimento do duto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 10:41

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 10:41

Ao menos 1,5 mil pessoas precisaram sair às pressas de um hotel e de uma boate, no centro de Londres, por conta de um vazamento de gás, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira. Duas estações de metrô foram fechadas em razão do incidente, cujas causas ainda são investigadas pela polícia.
"Descobrimos o rompimento de um duto de gás com o equipamento especializado e foram detectados altos níveis de gás natural na atmosfera", explicou um porta-voz dos bombeiros.
Segundo as autoridades, os hóspedes do hotel e os frequentadores da boate foram retirados "por precaução". As estações de trem Waterloo East e Charing Cross foram fechadas na ocasião. As composições do metrô também passaram direto por Charing Cross.
A rua Strand, uma importante artéria que une Trafalgar Square e a ponte de Waterloo, também foi fechada e pediu-se que as pessoas evitassem a região.
Os bombeiros indicaram que ainda não conheciam a causa do vazamento. Já a companhia de gás responsável pelo duto, a Cadent Gas, informou que vai cooperar e reparar o sistema com os serviços de emergência.

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